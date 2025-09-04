Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 4., csütörtök Rozália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztár

Mindenkit sokkolt Jason Momoa — A sztár nem csak a pinkre lakkozott lábkörmeivel okozott feltűnést Velencében — FOTÓ

AFP - SAMEER AL-DOUMY
sztár nemzetközi filmfesztivál színész Jason Momoa
Life.hu
2025.09.04.
Ízlések és pofonok különbözőek — tarja a mondás, amit mi sem bizonyít jobban, mint a Trónok harca sztárjának a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon készült fotói. Jason Momoa szakított a hagyományokkal, és férfitársaitól eltérően nem fekete öltönyben jelent meg a Dante kezében című film premierjén. Helyette inkább rózsaszínre festett lábkörmökkel, hamvas rózsaszín papucsban és öltönyben parádézott a vörös szőnyegen.

Aki nem csak a filmvásznon követi Jason Momoa pályafutását, nem lepődött meg a színész színválasztásán. Köztudott, hogy a sztár szereti a rózsaszín minden árnyalatát, és a magánéletében szívesen viseli magán a nőiesnek bélyegzett színt. Ám arra, hogy a vörös szőnyegre is abban lép majd, kevesen számítottak. Egy biztos, a sztár erőteljesen maszkulin megjelenésén az sem változtat sokat, ha Barbie-nak öltözik. 

Jason Momoa attends the red carpet of the movie In the Hand of Dante during the 82nd Venice Film Festival Venice Italy 2025/09/03. (Photo by Laurent Hou / Hans Lucas via AFP)
Jason Momoa pink lábkörmei feltűnést és megdöbbenést keltettek
Forrás: Hans Lucas

Jason Momoa tudja, hogy a férfiassága nem a színválasztásán múlik

Van, aki a feketétől sem lesz férfiasabb, és van, aki a rózsaszíntől sem lesz kevésbé az. Tudja ezt Jason Momoa is, aki „kikéri magának”, hogy bizonyos színeket kisajátítsanak a hölgyek, és felvállalja, hogy az ő kedvenc árnyalatai nem tartoznak a megszokott férfiválasztások közé. Ám nemcsak a szín az, ami Jason Momoa megjelenésében megdöbbenést okozott a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegén. 

A rózsaszín öltöny nem okozott sokkot, pláne, hogy kifejezetten jól állt a színésznek. Ami viszont még a Momoát jól ismerőknél is kiverhette a biztosítékot, az a színész lábbelije és a lábkörmei voltak. A hamvas rózsaszín gyógypapucs és a pinkre lakkozott lábkörmök sokak szerint kevésbé voltak ízlésesek, mint az ilyen eseményeken elvárható. 

Jason Momoa az új filmje, a Dante kezében premierjére érkezett Velencébe. A filmdrámában többek között Gerard Butler, Gal Gadot, Sabrina Impacciatore, Franco Nero és John Malkovich mellett játszik. 

Óriási csalódtak Lady Gaga rajongói: az énekesnő percekkel a kezdés előtt mondta le koncertjét

Lady Gaga rajongói hatalmasat csalódtak: az énekesnő percekkel a kezdés előtt közölte, hogy nem tud színpadra állni Miamiban. A döntést saját bevallása szerint nehéz szívvel hozta meg, de nem akarta kockáztatni a hangszálai épségét.

Wednesday 2. évad 2. felvonás – Gyengébb, mint a temetői harmat

Az Addams család megint alkotott. Bevallom, kíváncsi voltam, mit tud még mutatni a Wednesday, de a második évad második fele olyan hullámvasút lett, hogy néha azt kívántam, bár lenne már vége.

Lesifotó készült Hollywood új álompárjáról: ennél egyértelműbb már nem is lehetne, hogy együtt vannak

Újabb felvételek kerültek napvilágra Zoë Kravitzről és Harry Stylesról. A fotók megerősítették a kettejük kapcsolatáról szóló találgatásokat: már biztos, hogy együtt vannak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu