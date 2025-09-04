Mindenkit sokkolt Jason Momoa — A sztár nem csak a pinkre lakkozott lábkörmeivel okozott feltűnést Velencében — FOTÓ

Aki nem csak a filmvásznon követi Jason Momoa pályafutását, nem lepődött meg a színész színválasztásán. Köztudott, hogy a sztár szereti a rózsaszín minden árnyalatát, és a magánéletében szívesen viseli magán a nőiesnek bélyegzett színt. Ám arra, hogy a vörös szőnyegre is abban lép majd, kevesen számítottak. Egy biztos, a sztár erőteljesen maszkulin megjelenésén az sem változtat sokat, ha Barbie-nak öltözik.

Jason Momoa pink lábkörmei feltűnést és megdöbbenést keltettek

Forrás: Hans Lucas

Jason Momoa tudja, hogy a férfiassága nem a színválasztásán múlik

Van, aki a feketétől sem lesz férfiasabb, és van, aki a rózsaszíntől sem lesz kevésbé az. Tudja ezt Jason Momoa is, aki „kikéri magának”, hogy bizonyos színeket kisajátítsanak a hölgyek, és felvállalja, hogy az ő kedvenc árnyalatai nem tartoznak a megszokott férfiválasztások közé. Ám nemcsak a szín az, ami Jason Momoa megjelenésében megdöbbenést okozott a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegén.

A rózsaszín öltöny nem okozott sokkot, pláne, hogy kifejezetten jól állt a színésznek. Ami viszont még a Momoát jól ismerőknél is kiverhette a biztosítékot, az a színész lábbelije és a lábkörmei voltak. A hamvas rózsaszín gyógypapucs és a pinkre lakkozott lábkörmök sokak szerint kevésbé voltak ízlésesek, mint az ilyen eseményeken elvárható.

Jason Momoa az új filmje, a Dante kezében premierjére érkezett Velencébe. A filmdrámában többek között Gerard Butler, Gal Gadot, Sabrina Impacciatore, Franco Nero és John Malkovich mellett játszik.