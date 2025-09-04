Zimány Linda ismét Jude Law társaságában tűnt fel – fényűző gálán vettek részt Velencében

A velencei filmfesztivál időszakában megrendezett jótékonysági est, az AmfAR-gála minden évben a sztárvilág egyik legfényesebb eseménye. A befolyt összegek az AIDS-kutatásokat támogatják. Zimány Linda szerint a rendezvény különlegessége nemcsak a luxusban rejlik, hanem abban is, hogy a liciteknek hála kézzelfogható segítséget kapnak a rászorulók: kutatások, vakcinafejlesztések és életmentő programok valósulhatnak meg Afrikában.

Zimány Linda az AmfAR-gálán

Zimány Linda az AmfAR-gálán: az est fénypontja az aukció

A magyar modell arról is mesélt a Borsonline-nak, hogy a vacsorát követő aukció volt az est csúcspontja: több festmény is millió euró feletti áron kelt el, Halsey például félmillió eurót adott egy alkotásért. „Az ilyen esték azért különlegesek, mert mindenki ugyanazért a célért van jelen” – mondta Linda, aki szerint ezek az alkalmak kiváló lehetőséget kínálnak új kapcsolatok építésére is. A gálán többek között Jude Law és a Bacardi örököse is megjelent.

Zimány Linda számára teljesen ismeretlen ez a közeg. Tavalyelőtt például az Aerosmith énekesének alapítványi eseményén vett részt, a Janie’s Fundon, ami a szülők nélkül felnövő gyermekeket támogatta. Ott is hatalmas licitek zajlottak, Andy Warhol képektől kezdve sok más alkotás kelt el. Linda azt is elmondta, jó lenne, ha ez a jótékonysági kultúra itthon is meghonosodna a High Society körében.

Velencei látogatása Linda számára egyben a nyári lazítás végét is jelentette: szeptembertől ismét az egyetemre koncentrál. Az ELTE-n folytatja egészségügyi szakjogász tanulmányait, ez lesz az utolsó féléve.