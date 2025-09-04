Zimány Linda ismét Jude Law társaságában tűnt fel – fényűző gálán vettek részt Velencében

A velencei filmfesztivál időszakában megrendezett jótékonysági est, az AmfAR-gála minden évben a sztárvilág egyik legfényesebb eseménye. A befolyt összegek az AIDS-kutatásokat támogatják. Zimány Linda szerint a rendezvény különlegessége nemcsak a luxusban rejlik, hanem abban is, hogy a liciteknek hála kézzelfogható segítséget kapnak a rászorulók: kutatások, vakcinafejlesztések és életmentő programok valósulhatnak meg Afrikában.
A magyar modell arról is mesélt a Borsonline-nak, hogy a vacsorát követő aukció volt az est csúcspontja: több festmény is millió euró feletti áron kelt el, Halsey például félmillió eurót adott egy alkotásért. „Az ilyen esték azért különlegesek, mert mindenki ugyanazért a célért van jelen” – mondta Linda, aki szerint ezek az alkalmak kiváló lehetőséget kínálnak új kapcsolatok építésére is. A gálán többek között Jude Law és a Bacardi örököse is megjelent.
Zimány Linda számára teljesen ismeretlen ez a közeg. Tavalyelőtt például az Aerosmith énekesének alapítványi eseményén vett részt, a Janie’s Fundon, ami a szülők nélkül felnövő gyermekeket támogatta. Ott is hatalmas licitek zajlottak, Andy Warhol képektől kezdve sok más alkotás kelt el. Linda azt is elmondta, jó lenne, ha ez a jótékonysági kultúra itthon is meghonosodna a High Society körében.
Velencei látogatása Linda számára egyben a nyári lazítás végét is jelentette: szeptembertől ismét az egyetemre koncentrál. Az ELTE-n folytatja egészségügyi szakjogász tanulmányait, ez lesz az utolsó féléve.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.