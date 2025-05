Hugh Jackman exe, Deborra-Lee Furness összetört - Hivatalosan is beadta a válókeresetet, miután Sutton Foster hozzájuk költözött

Hugh Jackman volt felesége először beszélt bővebben az évekkel ezelőtti szakításuk hátteréről. Ennek apropója, hogy miután a színész új barátnője, Sutton Foster beköltözött Jackmanhez, Deborra-Lee Furness beadta a válókeresetet.

Sutton Foster és Hugh Jackman évek óta együtt vannak

Sutton Foster Jackman és Deborra-Lee közös lakásában él

Hugh Jackman és Sutton Foster kapcsolata a Broadwayn kezdődött, amikor 2021 és 2023 között együtt szerepeltek a The Music Man című musicalben. A közös színpadi munkából barátság, a barátságból szerelem lett, így mindketten lezárták házasságukat. A két színész januárban jelent meg először együtt nyilvánosan mint pár, ezzel is kimutatva, hogy új fejezetetet nyitottak az életükben. Olyannyira így van ez, hogy lapinformációk szerint Sutton Foster már beköltözött Hugh Jackman penthouse lakásába - amit volt feleségével vásárolt 2022-ben 21,12 millió dollárért -, ami nagyon megviseli Deborra-Lee-t, aki eközben május 23-án hivatalosan is beadta a válókeresetet. Úgy tudni, a felek az anyagiakban megegyeztek, a megállapodás jelentős házastársi tartásdíjat is tartalmaz és a lehetőségekhez képest békésen válnak el 27 év után.

Deborra-Lee„ a szívét-lelkét is beletette abba a lakásba”

A hírek szerint az, hogy Sutton beköltözött az otthonába, Deborra Lee-t nagyon rosszul érinti. „Összetörte a tudat, hogy Sutton él azon a helyen, amibe ő a szívét-lelkét beletette” – nyilatkozta egy a Daily Mailnek.