Napra pontosan 20 éve mutatták be az Így jártam anyátokkalt: így néznek ki most a sztárjai − GALÉRIA

Getty Images North America - Paul Hawthorne
Kővári F. Luca
2025.09.19.
2005. szeptember 19-én mutatták be az egyik kedvenc sorozatunkat. Mutatjuk, hogyan néznek ki 20 évvel később az Így jártam anyátokkal színészei.

2005. szeptember 19-én debütált Amerikában az Így jártam anyátokkal című sorozat. Lássuk, hogy a kedvenc szitkomunk sztárjai, hogyan néznek ki húsz évvel később!

Így néznek ki a kereken 20 éves Így jártam anyátokkal című sorozat szereplői

Az Így jártam anyátokkal (How I Met Your Mother) című szituációs komédia 2005-2014-ig futott a CBS csatornán, de természetesen Magyarországon is látható volt. Összesen 208 epizódon keresztül hallgathattuk a „jövőbeli” Ted Mosby (Josh Radnor) történetét, ahogy a gyermekeiknek meséli el azt − néha vagy rosszul visszaemlékezve, vagy túlságosan kiszínezve − hogy milyen szövevényes úton találkozott az édesanyjukkal.

A sorozat olyan közkedvelt lett az imádnivaló, bájosan esetlen karakterei és a sajátos humora miatt, hogy huszonnyolcszor jelölték Emmy-díjra, ebből kilencszer meg is nyerte.

Sikerét nem csupán a díjak jelzik, hanem az is, hogy a poénjaikat azóta is számtalan baráti beszélgetésben idézzük.

A történet azért lehetett olyan népszerű, mert − bár a sorozat zsáneréből fakadóan felnagyított egy-egy helyzetet  − a szerethető karakterek ízig-vérig életszerűek és valódiak voltak. Évekig úgy érezhette a néző, hogy szinte már ő is a az egyik szereplő, aki részese ennek a kicsit éretlen, kicsit szeleburdi, de annál jobban kedvelhető baráti társaságnak. A cselekmény úgy indult 2005-ben, hogy Ted Mosby építészként tevékenykedik New Yorkban, miközben barátaival, Marshall Eriksen (Jason Segel) és Lily Aldrin (Alyson Hannigan) párosával élik a fiatalok nyüzsgő életét. Állandó társa (nem csak a bajban és a kocsmákban) a sorozat egyik legsármosabb agglegénye Barney Stinson (Neil Patrick Harris) is és nem feledkezhetünk el a Ted szívét megdobogtató, gyönyörű hírolvasó-riporterről, Robin Scherbatskyról sem. Ugyanis nem lenne ugyanaz a romantikuskomédia-sorozat a páratlan szerelmi szál nélkül, ha Robin Scherbatsky (Cobie Smulders) és Ted nem kerülgetné egymást több évadon keresztül

Számtalan akadályt, kellemetlen helyzetet, munkahelyi problémát, szerelmi bánatot és családi vészhelyzetet küzdöttek le közösen, az erős baráti köteléküknek köszönhetően, míg végül megtalálták a boldogságukat. 

Lássuk, hogyan néznek ki most, 20 évvel később az Így jártam anyátokkal című sorozat sztárjai, akikkel már szinte közös nappaliban nőttünk fel!

Ha érdekelnek az akkor és most képek, akkor kattints a galériára!

Josh Radnor Az 51 éves színésznek az Így jártam anyátokkal című sorozat hozta meg a sikert. Azóta 2020 és 2023 között a Vadászok című alkotásban kapott szerepet.
Neil Patrick Harris Az 52 éves színész, aki rajong a bűvészetért, négyszeres Emmy- díjas. A sorozat után több filmben is feltűnt például a Holtodiglanban és a Mátrix: Feltámadásokban is.
Jason Segel A 45 éves sokoldalú színész zenészként és forgatókönyvíróként is tevékenykedik. Olyan filmekben szerepelt, mint a Felkoppintva, a Rossz tanár, a Lepattintva, a Szex videó és a Spancserek. 2023-tól főszerepet kapott a Direkt terápia című sorozatban is.
Cobie Smulders A 43 éves kanadai színésznő a Robint alakította a sorozatban. A Marvel-univerzumban Maria Hill ügynök szerepét kapta, így több akciófilmben is feltűnt.
Alyson Hannigan Az 51 éves színésznő a bájos és jószívű Lilyt játszotta a sorozatban. Főbb szerepei voltak még Willow Rosenberg a Buffy, a vámpírok réme című sorozatból és ő alakította Michellet is Az Amerikai pite filmekben.
