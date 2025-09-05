Feszes fűzők, kötözés és ostorozás — Erotikus jeleneteivel óriási vihart kavart az Üvöltő szelek első előzetese

Szégyentelenül szexinek tartják Margot Robbie és Jacob Elordi alakítását az Emerald Fennell klasszikus regényéből, az Üvöltő szelekből készült film első előzetese alapján a sztori és a két sztár rajongói.

Az Üvöltő szelek első előzetese sokaknál kiverte a biztosítékot

Forrás: YouTube

Feszülő fűzőktől, izzadt hátakon át a kukkolásig – az Üvöltő szelek vitatott előzetesének legmerészebb pillanatai nem sokat bíznak a képzeletre — vagy mégis?

Miután látták az előzetest, a rajongók közül többen egyetértettek abban, hogy az Üvöltő szelek egy erotikus szoftpornó. Az X-en egy felhasználó ezt írta a látottak után: „Az Üvöltő szelek a BDSM-ről és egy hal ujjazásáról szól? Az én generációmban én vagyok az első, aki ilyen jelenetet látott” — írta egyikük, míg másikuk így vélekedett: „Figyelj, nem vagyok puritán, és szeretem a horrorfilmeket, nagyon sok kell ahhoz, hogy megdöbbentsen, szóval nem a hiperszexualitás miatt nézem ezt rossz szemmel, hanem mert tény, hogy teljesen megváltoztatják a regény hangvételét és témáját. Miért? Nem tudtak volna eredeti játékfilmet készíteni?”.

„BDSM-et tettek az Üvöltő szelekbe?!?!?!?” — tette fel a felháborodott kérdését egy harmadik felhasználó.

Mások azonban megvédték a rendezői koncepciót.

„Nem érdekel, hogy hű-e az eredeti műhöz, csak az, hogy szexi és szórakoztató” — vallotta be egyikük, míg egy másik kommentelő azt írta: „Emerald Fennell filmjeit ismerve ez az adaptáció kaotikus, torz és nagyon provokatív lesz, sok pikáns jelenettel”.

És persze akadt, aki a film művészi értékét szeretné látni: „Az őrült operatőri munkáért, valamint Margot Robbie és Jacob Elordi közötti kémia miatt ülök le a moziba” — írta az X-re.

Emerald Fennell Üvöltő szelek című filmje 2026. február 14-én, Valentin-napon kerül a mozikba.