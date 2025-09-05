Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Üvöltő szelek

Feszes fűzők, kötözés és ostorozás — Erotikus jeleneteivel óriási vihart kavart az Üvöltő szelek első előzetese

Üvöltő szelek Jacob Elordi Margot Robbie
2025.09.05.
Merész pillanatokkal borzolta a kedélyeket az Üvöltő szelek első előzetese. Az ujjszopástól a kötözésig mindent felsorakoztatott a hamarosan bemutatásra kerülő reboot, amit erotikus jelenetei miatt A szürke ötven árnyalatának méltó utódjaként ünnepelnek a film rajongói.

Szégyentelenül szexinek tartják Margot Robbie és Jacob Elordi alakítását az Emerald Fennell klasszikus regényéből, az Üvöltő szelekből készült film első előzetese alapján a sztori és a két sztár rajongói. 

Üvöltő szelek, Margot Robbie
Az Üvöltő szelek első előzetese sokaknál kiverte a biztosítékot
Forrás:  YouTube 

Feszülő fűzőktől, izzadt hátakon át a kukkolásig – az Üvöltő szelek vitatott előzetesének legmerészebb pillanatai nem sokat bíznak a képzeletre — vagy mégis?

Miután látták az előzetest, a rajongók közül többen egyetértettek abban, hogy az Üvöltő szelek egy erotikus szoftpornó. Az X-en egy felhasználó ezt írta a látottak után: „Az Üvöltő szelek a BDSM-ről és egy hal ujjazásáról szól? Az én generációmban én vagyok az első, aki ilyen jelenetet látott” — írta egyikük, míg másikuk így vélekedett: „Figyelj, nem vagyok puritán, és szeretem a horrorfilmeket, nagyon sok kell ahhoz, hogy megdöbbentsen, szóval nem a hiperszexualitás miatt nézem ezt rossz szemmel, hanem mert tény, hogy teljesen megváltoztatják a regény hangvételét és témáját. Miért? Nem tudtak volna eredeti játékfilmet készíteni?”.

„BDSM-et tettek az Üvöltő szelekbe?!?!?!?” — tette fel a felháborodott kérdését egy harmadik felhasználó.

Mások azonban megvédték a rendezői koncepciót. 

„Nem érdekel, hogy hű-e az eredeti műhöz, csak az, hogy szexi és szórakoztató” — vallotta be egyikük, míg egy másik kommentelő azt írta: „Emerald Fennell filmjeit ismerve ez az adaptáció kaotikus, torz és nagyon provokatív lesz, sok pikáns jelenettel”.

És persze akadt, aki a film művészi értékét szeretné látni: „Az őrült operatőri munkáért, valamint Margot Robbie és Jacob Elordi közötti kémia miatt ülök le a moziba” — írta az X-re.

Emerald Fennell Üvöltő szelek című filmje 2026. február 14-én, Valentin-napon kerül a mozikba. 

