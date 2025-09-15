Miley Cyrus kiállt a hűtlen édesapja mellett: „Egyértelműen látszik rajta, hogy boldog!"

Az elmúlt egy év egyik legnagyobb botrányát okozta, amikor Miley Cyrus édesanyja Tish Cyrus nyilvánosságra hozta, hogy a volt férje megcsalta őt Liz Hurley-val. A felszarvazott nő vallomása azért okozott ekkora felhajtást, mert mindössze néhány hónappal korábban derült ki, hogy Billy Ray Cyrus, és az angol színésznő egy párt alkot. A volt feleség szerint ez a kapcsolat még a házasságuk alatt kezdődött. A vádakra nem reagált sem Liz Hurley, sem Billy Ray, Miley Cyrus viszont elmondta véleményét a szülei balhéjáról.

Miley Cyrus számára csak az fontos, hogy a szülei boldogok legyenek, mindegy, hogy kivel vannak együtt

Forrás: AFP

Miley Cyrus nem haragszik senkire, csak azt szeretné, hogy a szülei boldogok legyenek

A Wreckingball énekesnője nem haragszik az édesapjára a félrelépés miatt, és kijelentette, hogy úgy látja, hogy az apja boldog Liz Hurley mellett, ezért támogatja a kapcsolatukat. - írja az Unilad.

Amikor fiatal vagy, akkor a szüleidet csak anyának és apának tekinted, ahelyett, hogy érzésekkel, hibákkal, és saját történettel rendelkező önálló egyénekként gondolnál rájuk. Mindkét szülőm számára az a legfontosabb, hogy boldogok legyenek, és most azok. Ez egyértelműen látszik rajtuk.

- árulta el a véleményét az egykori Hannah Montana sorozat címszereplője.

Ahogy arról korábban beszámoltuk, Tish és Billy Ray házassága a kezdetektől viharos volt, hiába voltak 19 évig együtt, ezalatt legalább négyszer akartak elválni egymástól és hosszú évek teltek el úgy, hogy nem is egy házban éltek. Végül 2022-ben döntöttek úgy, hogy hivatalosan is elválnak egymástól, ezután pedig Tish-re is rátalált a szerelem, ugyanis egy évvel később feleségül ment Dominic Purcell-hez.

Billy Ray idén áprilisban vállalta fel a kapcsolatát Liz Hurley-val, májusban pedig már közösen jelentek meg a vörös szőnyegen: