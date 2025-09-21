Megszületett a szupermodell és a milliárdos kislánya: fotó a babáról

Karlie Kloss és Joshua Kushner kislány nevét is elárulták: Rae Florence névre keresztelték. A párnak már két gyermeke van: a négyéves Levi és a kétéves Elijah.

Megszületett Karlie Kloss és Joshua Kushner harmadik gyereke

Joshua Kushner a közösségi médiában egy fotóval osztotta meg az örömhírt, amelyre civilek és sztárbarátok is azonnal reagáltak −szúrta ki a Hello. Tom Brady azt írta, „Gratulálok”, Christy Turlington modell pedig így kommentálta a baba megszületését: „Végre itt van!”. Michael Bublé öt szív emojival fejezte ki jókívánságait. Karlie Kloss márciusban jelentette be terhességét, a szupermodell hosszú ideje él boldog kapcsolatban férjével.

A pár 2012 nyarán kezdett randizni, amire Kloss 2016-ban így emlékezett vissza: „Négy évvel ezelőtt... ezen a napon találkoztam a legjobb barátommal.” 2018 júliusában jegyezték el egymást, Karlie ekkor az Instagramon ezt írta: „Jobban szeretlek, mint amennyire szavakkal kifejezhetném. Josh, te vagy a legjobb barátom és a lelki társam. Alig várom, hogy örökké együtt lehessünk.” Karlie és Joshua még abban az évben, októberben össze is házasodtak.

Hatalmas luxusban élnek

A házaspárnak jelenleg három impozáns ingatlanja van. Nemrégiben 30 millió dollárért vásároltak egy tengerparti rezidenciát Malibuban. A század közepén épült ház egy 6200 négyzetméteres telken helyezkedik el, hat hálószobája és nyolc fürdőszobája van. Emellett egy 21,5 millió dolláros kúria tulajdonosai Miamiban, valamint egy 35 millió dollár értékű penthouse lakásuk is van New Yorkban.