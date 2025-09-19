Brad Pittnek Ines de Ramon lesz a felesége: jó oka van a színésznek a nősülésre

Édesanyja halála után Ines de Ramon volt a gyászoló színész támasza. Az ismerőseik szerint szerint a 32 éves ékszertervező egyre nagyobb szerepet tölt be Brad Pitt életében és biztosra veszik: ő lesz a következő felesége.
A 61 éves Brad Pittet mélyen megrázta, amikor édesanyja, Jane Etta Pitt augusztus 5-én, 84 éves korában elhunyt. A színész éppen David Fincher filmjének a Cliff Booth kalandjai forgatásán dolgozott, amikor megkapta a lesújtó hírt. A színész barátnője, Ines de Ramon – akivel 2022 vége óta alkotnak párt – azonnal odautazott és támogatta Bradet. „Ines végig Brad stabil támasza volt” – mondta egy közeli forrás. „Jobban támaszkodik rá, mint bárkire régóta. A körülötte lévők meg vannak győződve arról, hogy Ines az igazi számára – ő az a nő, akit feleségül fog venni ” – idézi a RadarOnline a bennfentest. Egy másik ismerősük hozzátette: „Ines azonnal felvette a kapcsolatot Pitt családjával, hogy részvétét fejezze ki, és azóta is rendszeresen tartja velük a kapcsolatot. Brad most már többnek tekinti őt, mint egyszerű partnernek – családtaggá vált.”
„Ines mindenben ott van Brad mellett, ami számít. Mellette van a családi eseményeken, kiáll mellette a premiereken, és most is ő próbálja enyhíteni a fájdalmát” – mondta Pitt egyik kollégája. „Pitt családja hihetetlen szeretettel fogadja” – mondta a párhoz közel álló forrás, aki azt is elárulta, Brad édesanyja, Jane is nagyon közel került Ineshez és Pitt hálás, hogy élete két fontos nője még ismerhette egymást.
