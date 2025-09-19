Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 19., péntek

Brad Pittnek Ines de Ramon lesz a felesége: jó oka van a színésznek a nősülésre

Barátaik szerint Ines de Ramon fontosabb a színésznek, mint bárki is gondolta volna. Brad Pitt is egyre komolyabban veszi a kapcsolatot: többek szerint össze is házasodnak.

Édesanyja halála után Ines de Ramon volt a gyászoló színész támasza. Az ismerőseik szerint szerint a 32 éves ékszertervező egyre nagyobb szerepet tölt be Brad Pitt életében és biztosra veszik: ő lesz a következő felesége.

LONDON, ENGLAND - JUNE 23: Ines de Ramon and Brad Pitt attend the "F1: The Movie" European Premiere at Cineworld Leicester Square on June 23, 2025 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)
Ines végig Brad Pitt stabil támasza volt, amikor a színész elvesztette az édesanyját
Forrás: WireImage

Ines végig Brad Pitt stabil támasza volt

A 61 éves Brad Pittet mélyen megrázta, amikor édesanyja, Jane Etta Pitt augusztus 5-én, 84 éves korában elhunyt. A színész éppen David Fincher filmjének a Cliff Booth kalandjai forgatásán dolgozott, amikor megkapta a lesújtó hírt. A színész barátnője, Ines de Ramon – akivel 2022 vége óta alkotnak párt – azonnal odautazott és támogatta Bradet. „Ines végig Brad stabil támasza volt” – mondta egy közeli forrás. „Jobban támaszkodik rá, mint bárkire régóta. A körülötte lévők meg vannak győződve arról, hogy Ines az igazi számára – ő az a nő, akit feleségül fog venni ”  – idézi a RadarOnline a bennfentest.  Egy másik ismerősük hozzátette: „Ines azonnal felvette a kapcsolatot Pitt családjával, hogy részvétét fejezze ki, és azóta is rendszeresen tartja velük a kapcsolatot. Brad most már többnek tekinti őt, mint egyszerű partnernek – családtaggá vált.”

A család teljesen befogadta Inest

„Ines mindenben ott van Brad mellett, ami számít. Mellette van a családi eseményeken, kiáll mellette a premiereken, és most is ő próbálja enyhíteni a fájdalmát” – mondta Pitt egyik kollégája. „Pitt családja hihetetlen szeretettel fogadja” – mondta a párhoz közel álló forrás, aki azt is elárulta, Brad édesanyja, Jane is nagyon közel került Ineshez és Pitt hálás, hogy élete két fontos nője még ismerhette egymást. 

Jennifer Aniston alaposan odacsapott Angelina Jolie-nak: senkit sem utál nála jobban

Jennifer Anistonnak új szövetségese akadt, és sokak szerint ezzel finoman Angelina Jolie-nak üzent. Aniston Marion Cotillarddal ápol jó barátságot, akiről évek óta azt pletykálják, hogy ő az egyetlen nő, aki miatt Angelina Jolie féltékeny volt Brad Pittre.

Brad Pitt visszatér a zombiapokalipszisbe: 15 év után készül a Z világháború folytatása, nem is akárkikkel

A Z világháború folytatása nem csak a zombik miatt érdekes. Brad Pitt visszatérése is nagy durranás. De miért most? És mit hoz a film?

Súlyos csapás érte Brad Pittet: a színésznek sürgősen cselekednie kellett - Videó

A hatóságok szerint egy betöréssorozat részeként rabolták ki a színész otthonát. Brad Pitt azóta megerősítette a védelmet a háza körül.

 

