Katalin hercegné és Vilmos herceg kirúgott a hámból: olyan vad volt a buli, hogy a szomszédok sem tudtak aludni

A nagyszabású rendezvény szombaton zajlott Matthewsék hatalmas birtokán, Berkshire egyik csendes falucskájában. A születésnapi mulatság már délután kezdetét vette, és a hajnalig tartott. A hírek szerint Katalin hercegné és Vilmos herceg nagyon jól érezték magukat.

Pippa Middleton és James Matthews óriási bult rendeztek - Meghívták Katalin hercegnés és Vilmos herceget is

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné és Vilmos herceg nagyszabású partin vett részt

James Matthews a Glen Affric földesúri cím várományosa, az Eden Rock Capital Management befektetési cég társalapítója és jelenlegi vezérigazgatója. A milliárdos üzletember 2017 májusában vette feleségül Pippa Middletont, Katalin hercegné húgát. Pippa Vilmos és Katalin esküvője után lett világhírű: csodás alakjának és gyönyörű ruhájának köszönhetően került a címlapokra.

James Matthews partijának vendéglistáján olyan nevek szerepeltek, mint a visszavonult autóversenyző Christian Horner és annak felesége, a Spice Girls egykori sztárja, Geri Halliwell. A helyiek kevésbé örültek a féktelen ünneplésnek. A beszámolók szerint a parti egy látványos Spitfire vadászgép-bemutatóval indult a 145 hektáros birtok fölött – sok szomszédnak nem tetszett a hatalmas zaj. Az éjszakába nyúló hangos zene és a hajnali 1:30-ig tartó buli pedig még jobban borzolta a kedélyeket.

„Ez egyszerűen tisztelet kérdése” – panaszkodott az egyik helybéli a DailyMailnek. „Nem az a baj, hogy buliznak, hanem az, hogy fittyet hánynak a környezetükre. Akár csendes diszkót is rendezhettek volna.”

Egy másik lakos ennél is keményebben fogalmazott: „Pontosan erre számítottam, amikor Pippa ideköltözött. A pénzes emberek azt hiszik, mindent megtehetnek.”