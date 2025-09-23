Katalin hercegné és Vilmos herceg kirúgott a hámból: olyan vad volt a buli, hogy a szomszédok sem tudtak aludni

A nagyszabású rendezvény szombaton zajlott Matthewsék hatalmas birtokán, Berkshire egyik csendes falucskájában. A születésnapi mulatság már délután kezdetét vette, és a hajnalig tartott. A hírek szerint Katalin hercegné és Vilmos herceg nagyon jól érezték magukat.
James Matthews a Glen Affric földesúri cím várományosa, az Eden Rock Capital Management befektetési cég társalapítója és jelenlegi vezérigazgatója. A milliárdos üzletember 2017 májusában vette feleségül Pippa Middletont, Katalin hercegné húgát. Pippa Vilmos és Katalin esküvője után lett világhírű: csodás alakjának és gyönyörű ruhájának köszönhetően került a címlapokra.
James Matthews partijának vendéglistáján olyan nevek szerepeltek, mint a visszavonult autóversenyző Christian Horner és annak felesége, a Spice Girls egykori sztárja, Geri Halliwell. A helyiek kevésbé örültek a féktelen ünneplésnek. A beszámolók szerint a parti egy látványos Spitfire vadászgép-bemutatóval indult a 145 hektáros birtok fölött – sok szomszédnak nem tetszett a hatalmas zaj. Az éjszakába nyúló hangos zene és a hajnali 1:30-ig tartó buli pedig még jobban borzolta a kedélyeket.
„Ez egyszerűen tisztelet kérdése” – panaszkodott az egyik helybéli a DailyMailnek. „Nem az a baj, hogy buliznak, hanem az, hogy fittyet hánynak a környezetükre. Akár csendes diszkót is rendezhettek volna.”
Egy másik lakos ennél is keményebben fogalmazott: „Pontosan erre számítottam, amikor Pippa ideköltözött. A pénzes emberek azt hiszik, mindent megtehetnek.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.