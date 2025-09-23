Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 23., kedd Tekla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Katalin hercegné és Vilmos herceg kirúgott a hámból: olyan vad volt a buli, hogy a szomszédok sem tudtak aludni

Getty Images -
brit királyi család buli Pippa Middleton katalin hercegné Vilmos herceg
Horváth Angéla
2025.09.23.
Vilmos herceg és Katalin hercegné a hétvégén nem mindennapi társasági eseményen vettek részt: James Matthews, Pippa Middleton férje 50. születésnapját ünnepelték egy fényűző partin.

A nagyszabású rendezvény szombaton zajlott Matthewsék hatalmas birtokán, Berkshire egyik csendes falucskájában. A születésnapi mulatság már délután kezdetét vette, és a hajnalig tartott. A hírek szerint Katalin hercegné és Vilmos herceg nagyon jól érezték magukat. 

Pippa Middleton és James Matthews óriási bult rendeztek - Meghívták Katalin hercegnés és Vilmos herceget is
Pippa Middleton és James Matthews óriási bult rendeztek - Meghívták Katalin hercegnés és Vilmos herceget is
Forrás: Getty Images

Katalin hercegné és Vilmos herceg nagyszabású partin vett részt

James Matthews a Glen Affric földesúri cím várományosa, az Eden Rock Capital Management befektetési cég társalapítója és jelenlegi vezérigazgatója. A milliárdos üzletember 2017 májusában vette feleségül Pippa Middletont, Katalin hercegné húgát. Pippa Vilmos és Katalin esküvője után lett világhírű: csodás alakjának és gyönyörű ruhájának köszönhetően került a címlapokra.

James Matthews partijának vendéglistáján olyan nevek szerepeltek, mint a visszavonult autóversenyző Christian Horner és annak felesége, a Spice Girls egykori sztárja, Geri Halliwell. A helyiek kevésbé örültek a féktelen ünneplésnek. A beszámolók szerint a parti egy látványos Spitfire vadászgép-bemutatóval indult a 145 hektáros birtok fölött – sok szomszédnak nem tetszett a hatalmas zaj. Az éjszakába nyúló hangos zene és a hajnali 1:30-ig tartó buli pedig még jobban borzolta a kedélyeket.

„Ez egyszerűen tisztelet kérdése” – panaszkodott az egyik helybéli a DailyMailnek.Nem az a baj, hogy buliznak, hanem az, hogy fittyet hánynak a környezetükre. Akár csendes diszkót is rendezhettek volna.”

Egy másik lakos ennél is keményebben fogalmazott: „Pontosan erre számítottam, amikor Pippa ideköltözött. A pénzes emberek azt hiszik, mindent megtehetnek.”

Minden csillagjegynek lesznek szerencsétlen napjai az év végéig – Mutatjuk, melyek ezek!

Bár 2025 eddig sokak számára ígéretesen alakult, lesznek olyan napok, amikor a csillagok inkább ellenünk fordulnak. Félreértések, belső feszültség, apró, de bosszantó akadályok – mind arra figyelmeztetnek, hogy érdemes óvatosnak lennünk. Mutatjuk, mikor kell különösen résen lenni az egyes csillagjegynek az év végéig.

Tragikus hirtelenséggel, 34 éves korában halt meg az ismert színész: megakadályozhatták az újraélesztését

Tragikus körülmények között vesztette életét a mindössze 35 éves Mike Heslin, a Hallmark-filmek színésze. Párja szerint a Las Vegas-i Aria Hotel éttermében nem nyújtottak megfelelő segítséget, amikor Heslin rosszul lett – sőt, állítólag még az újraélesztést is megakadályozták.

David és Victoria Beckham okozhatja Meghan Markle vesztét: kigolyózhatják a piacról

David és Victoria Beckham lekvárral, mézzel és ginnel készülnek betörni a piacra. Meghan Markle márkája komoly bajba kerülhet.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu