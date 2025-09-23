Tragikus hirtelenséggel, 34 éves korában halt meg az ismert színész: megakadályozhatták az újraélesztését

Per indult Mike Heslin halálának ügyében. A szeptember 18-án benyújtott keresetben a színész féje, Scotty Dynamo azt állítja: Heslin nyilvánvaló jeleit mutatta a rosszullétnek, az étterem dolgozói azonban nem segítettek, és megakadályozták, hogy egy vendég megkezdje az újraélesztést. Azt is kifogásolják továbbá, hogy a személyzet nem használta az étteremben rendelkezésre álló defibrillátort, sőt Mike Heslin barátait, akik segíthettek volna, elzavarták a helyszínről, előtte pedig azzal is fenyegették őket, hogy letartóztatják őket, ha beavatkoznak.
A dokumentumok szerint a személyzet azt követelte, hogy a vendégek töröljék a telefonjaikkal készített felvételeket. Az étterem és az üzemeltető MGM Resorts International ellen halált okozó súlyos gondatlanság miatt indult eljárás. A keresetben több mint 30 ezer dollár kártérítést, valamint a temetés költségeit és büntetőkártérítést is követelnek.
Az MGM hétfőn közleményben tagadta a vádakat. „Ezek az állítások nem felelnek meg a valóságnak, jogi úton fogunk reagálni rájuk” – írták.
Mike Heslin férje korábban Instagramon emlékezett meg a színészről, akit lelki társának nevezett. „Michael fiatal volt, egészséges, az orvosok sem értik, mi történt. Amikor éreztem, hogy utolsót lélegzel, a szívem millió darabra tört” – fogalmazott Dynamo, hozzátéve: „Ha tehetném, egy pillanat alatt helyet cserélnék veled.”
