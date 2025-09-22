David és Victoria Beckham okozhatja Meghan Markle vesztét: kigolyózhatják a piacról

Új és nagyon híres szereplők törhetnek be a gasztronómiai világába: David és Victoria Beckham közös márkájuk elindítására készülnek. Házi lekvárokat, borokat és gineket is kínálnak majd. Vállalkozásuk könnyen Meghan Markle bukdácsoló As Ever nevű cégének konkurenciájává válhat.

David és Victoria Beckham kigolyózhatják Meghan Markle-t a piacról

David és Victoria Beckham okozhatja Meghan Markle vesztét

Az 50 éves David Beckham az elmúlt években egyre többet mutatott meg rajongóinak vidéki életéből: kertészkedik, méhészkedik, abból főz, amit maga megtermel. Most azonban üzlet lehet a hobbiból – a Beckham-házaspár Anglia Cotswolds régiójában található, több mint 16 millió dollárt érő birtokán készíti elő új márkájuk bevezetését.

„Évek óta keményen dolgozik azon, hogy tökéletesítse a gyümölcs- és zöldségtermesztést, valamint a mézkészítést. Most úgy érzi, eljött az idő, hogy a nagyközönség is megismerje a termékeit” – mondta a bennfentes.

Victoria Beckham sem marad ki a projektből: a Spice Girls egykori sztárja állítólag belsőépítészeti vonalat is szeretne kapcsolni a brandhez, valamint borokat és gineket is forgalmazna. Források szerint az Egyesült Államokban óriási lehet a kereslet az angol vidéki életmódhoz kötődő termékek iránt, a Beckham név pedig garancia a sikerre.

David Beckham pár éve komoly figyelmet keltett azzal, hogy méhészkedik, nemrég pedig a felesége mutatta meg az Instagramon, hogy az egykori focista szilvalekvárt is készít a birtokon termett gyümölcsből. Meghan Markle As Ever márkájú termékeinek ezzel szemben nincs nagy sikere. Bár a hercegné kezdetben arról számolt be, hogy elkapkodták a termékeit, a kritikusok szerint ez inkább a mesterségesen alacsonyan tartott raktárkészletnek köszönhető. A márka a rosé borával is melléfogott: túl drágának találták, ráadásul nagyon alacsony alkoholtartalommal került piacra.