Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 24., szerda Gellért, Mercédesz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
magánélet

Keanu Reeves megtörte a csendet titkos házasságáról

magánélet Keanu reeves titkos esküvő
Szinte soha nem beszél a magánéletéről, de most megszólalt. Keanu Reeves elmondta, feleségül vette-e szerelmét.

2019-ben debütáltak egy párként a vörös szőnyegen 2025 nyarán pedig arról pletykáltak, Keanu Reeves titokban feleségül vette barátnőjét, Alexandra Grantet. A színész cáfolta a szóbeszédet.

Keanu Reeves megtörte a csendet titkos házasságáról
Keanu Reeves megtörte a csendet titkos házasságáról
Forrás: GC Images

Keanu Reeves nem nősült meg

A John Wick 61 éves sztárja és képzőművész Alexandra Grant – akiről a Bors cikkében olvashatsz bővebben – 2018 óta egy pár, kapcsolatukat pedig következetesen magánügyként kezelik. Tavasszal azonban Grant gyémántgyűrűvel az ujján jelent meg a Ballerina premierjén, később pedig több forrás arról számolt be, hogy a pár egy meghitt ceremónián Európában hivatalosan is összekötötte az életét. Keanu Reeves most reagált a kapcsolatát övező pletykákra, miután a sajtóban sorra jelentek meg a titkos esküvőről szóló beszámolók. „Ez nem igaz” – nyilatkozta sajtósa az E! Newsnak. „Nem házasok.” 

Alexandra Grant a így vélekedik a házasságról

A házasság kérdése korábban is előkerült: Alexandra Grant 2020-ban a Vogue-nak adott interjúban beszélt erről. „A szerelem minden szinten mélyen fontos az identitásom szempontjából” – mondta, és hozzátette, már csak azért sem házasságpárti, mert művészként fontos neki az egyedül töltött idő is – idézi a Hello.  

60 felett is sármos Hollywood szívtiprója – Keanu Reeves a mozigyár legemberibb karaktere

61 éves lett a színész, aki túl király arc a Hollywoodi celebjátszmákhoz

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu