Újabb titkos esküvő Hollywoodban? Egy óriási gyémánt árulkodik róla, hogy a 60 éves sztárnak végre bekötik a fejét

Keanu Reeves, aki kedvesen „My honey”-ként emlegeti Grantet, minden szaván csüngött szerelmének, és folyamatosan csókra nyújtotta a száját, miközben együtt ebédeltek. A sztár inkább hasonlított egy szerelmes tinédzserre, mint egy 60 éves férfira, amikor a héten egy meghitt londoni randin látták a barátnőjével.

Lehetséges, hogy Keanu Reeves és Alexandra Grant titokban összeházasodott?

Forrás: AFP

Minden jel arra utal, hogy Keanu Reeves és Alexandra Grant titokban összeházasodott

Míg a hollywoodi férfiak nagy része a hetedik X-be lépve is azon igyekezne, hogy egy jóval fiatalabb partnert találjon magának, a Mátrix sztárja az 51 éves Alexandra Grantet választotta, és ezzel szembeszállt a trenddel, és Hollywood nagy öregjeit figyelembe véve, Keanu Reeves egyenesen forradalminak tűnik a választása, amellyel úgy tűnik, teljesen elégedett és boldog.

És ez a boldogság kétségtelenül örömmel tölti el a rajongókat is, akik egykor annyira aggódtak a „búsképű lovag ” miatt, miután több mint 20 évvel ezelőtt tragikusan elhunyt kislánya és élettársa, Jennifer Syme. Most úgy tűnik, a színész nem tudja abbahagyni a mosolygást, és az okát talán az a nagy gyémánt jelzi, amelyet Alexandra gyűrűsujján láttak az ebédnél. Ehhez csatlakozott egy aranygyűrű is, ami akár jegygyűrű is lehetne — a kettő közül egyiket sem viselte a legutóbbi vörös szőnyeges megjelenésein.

Ha a pár valóban összekötötte titokban az életét, akkor ez lenne Keanu első házassága, de a nagy bejelentés nem valószínű, hogy megtörténik, mivel a pár arról ismert, hogy diszkréten kezeli a kapcsolatát.

Először 2009-ben találkoztak közös barátok révén egy vacsorapartin, és a színészből lett író versekkel járult hozzá Alexandra két könyvéhez, a 2011-es Ode to Happinesshez és a 2016-os Shadowshoz, mielőtt 2017-ben közösen megalapították az X Artists' Books kiadót, ami a románc kibontakozásához vezetett.

A képeket a lehetséges jegygyűrűről ITT tudod megnézni.