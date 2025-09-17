Így fest 14 évvel fiatalabb párja mellett a Szex és New York Samathája − Kim Cattrall hosszú idő után jelent meg a nyilvánosság előtt

Kim Cattrall és párja, Russell Thomas nagyon ritkán látható együtt a nyilvánosság előtt, igaz, a színésznő az utóbbi időben kerüli is a reflektorfényt. Közel tíz éve alkotnak egy párt, és kapcsolatuk Cattrall elmondása szerint jobb már nem is lehetne.
A 69 éves Cattrall 2016-ban találkozott a nála 14 évvel fiatalabb Thomasszal, aki akkoriban hangmérnökként dolgozott a BBC-nél. „Eredetileg színész volt” –árulta el a Timesnak adott júniusi interjújában Kim. „Hihetetlenül érdekes élete van, öntörvényű, és egy kicsit lázadó, amit imádok benne” – nyilatkozta és hozzátette, a kapcsolatuk a mai napig boldog és kiegyensúlyozott. „Már majdnem tíz éve együtt vagyunk. És nagyon jól éreztük magunkat együtt. Fergeteges a humora, sziporkázik és remekül néz ki. Szeretem őt, megérte várni rá ”– jelentette ki Cattrall, a Szex és New York férfifalója, Samantha megformálója.
Kim Cattrall háromszor volt férjnél 1977 és 1979 között Larry Davis felesége volt, majd 1982-ben hozzáment Andre J. Lyonhoz, akitől 1989-ben vált el. Harmadik férjével, Mark Levinsonnal 1998 és 2004 között élt házasságban.
