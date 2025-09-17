Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 17., szerda Zsófia

Így fest 14 évvel fiatalabb párja mellett a Szex és New York Samathája − Kim Cattrall hosszú idő után jelent meg a nyilvánosság előtt

A pár egy Jimmy Choo-vacsorán vett részt együtt Londonban. A Szex és New York sztárja, Kim Cattrall a partnerével, Russell Thomasszal érkezett a rendezvényre.

Kim Cattrall és párja, Russell Thomas nagyon ritkán látható együtt a nyilvánosság előtt, igaz, a színésznő az utóbbi időben kerüli is a reflektorfényt. Közel tíz éve alkotnak egy párt, és kapcsolatuk Cattrall elmondása szerint jobb már nem is lehetne.

Kim Cattrall 10 éve találta meg az igazit
Kim Cattrall 10 éve találta meg az igazit
Forrás: Dave Benett Collection

Kim Cattrall szuperlatívuszokban beszél Thomasról 

A 69 éves Cattrall 2016-ban találkozott a nála 14 évvel fiatalabb Thomasszal, aki akkoriban hangmérnökként dolgozott a BBC-nél. „Eredetileg színész volt” –árulta el a Timesnak adott júniusi interjújában Kim. „Hihetetlenül érdekes élete van, öntörvényű, és egy kicsit lázadó, amit imádok benne” – nyilatkozta és hozzátette, a kapcsolatuk a mai napig boldog és kiegyensúlyozott. „Már majdnem tíz éve együtt vagyunk. És nagyon jól éreztük magunkat együtt. Fergeteges a humora, sziporkázik és remekül néz ki. Szeretem őt, megérte várni rá ”– jelentette ki Cattrall, a Szex és New York férfifalója, Samantha megformálója. 

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 15: Russell Thomas and Kim Cattrall attend the Jimmy Choo 'Meet Me At The Bar' dinner at The Dover, London on September 15, 2025 in London, England. (Photo by Dave Benett/Getty Images for Jimmy Choo)
Cattrall a rendezvényen sötét, testhezálló garbónyakú ruhában és velúr csizmában jelent meg, Russell Thomas zöld kordbársony kosztümöt és kék inget választott. 
Forrás: Dave Benett Collection

Kim Cattrall háromszor volt férjnél 1977 és 1979 között Larry Davis felesége volt, majd 1982-ben hozzáment Andre J. Lyonhoz, akitől 1989-ben vált el. Harmadik férjével, Mark Levinsonnal 1998 és 2004 között élt házasságban.

