Kim Cattrall 69 éves lett: ezért volt ő a tökéletes Samantha Jones

A Szex és New York és az És egyszer csak sorozatok és filmek univerzuma végleg lezárult, de a mi szívünkben örökre különleges helyet fognak kapni. Kim Cattrall angol színésznőnek köszönhetjük Samantha Jones karakterét, aki valljuk be, a legtöbbünk kedvence volt a világhírű sorozatban. Kim Cattrall 69 éves lett, és születésnapja alkalmából elhoztuk véleményét Samantha Jones ikonikus karakteréről!
Amikor egy sorozat és film olyan híres lesz, mint a Szex és New York franchise, akkor elkerülhetetlen, hogy a karakterek és az őket játszó színésznők komoly kritikákkal szembesüljenek. A Sex and the City egykori sztárja, Kim Cattrall cáfolta a közkedvelt karakteréről, Samantha Jonesról kialakult általános tévhiteket. A 69 éves színésznő 1990 és 2004 között játszotta a szexuálisan mohónak mondható PR-menedzsert, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon és Kristin Davis mellett, akik legjobb barátait, Carrie-t, Mirandát és Charlotte-ot alakították a sikersorozatban. Cattrall karakterének nyílt promiszkuitása – aki negyvenes éveiben önként maradt hajadon – feminista ikonná tette őt, de viselkedése miatt gyakran nimfománnak bélyegezték.
A The Timesnak adott interjújában Cattrall így nyilatkozott: Nem volt nimfomán – nos, egyesek talán azt hitték róla –, csak élvezte a főételt. Míg mindenki más az előételt majszolta, ő a steaket választotta
Samatha Jones nem lehetett volna olyan nagy karakter, ha nem Kim alakítja. Kettejük személyisége, humora és életszemlélete több generációnyi nőt változtatott meg. Kim brilliáns volt a gátlástalan, pimasz Samantha Jones szerepében a Szex és New York című sorozatban. Alakításáért öt Emmy-díjra és négy Golden Globe-díjra jelölték a legjobb női mellékszereplő kategóriában, és 2003-ban elnyerte a Golden Globe-díjat is.
„...És mindig az ő feltételei szerint történt minden – én mindig ragaszkodtam hozzá” – mondta Kim. „De sok szempontból én vagyok az ő [Samantha] ellentéte. Sorozatos monogám vagyok, és még annál is több.”
Cattrall 2008-ban és 2010-ben ismét Samantha Jones bőrébe bújt a Szex és New York-filmekben. Azonban Sarah Jessica Parkerrel való viszályos kapcsolata miatt az És egyszer csak... című sorozatban csupán egyszer látható néhány másodpercig.
Karakterével ellentétben Kim Cattrall nem maradt hajadon: 19 évesen feleségül ment a kanadai íróhoz, Larry Davishez. A házasság azonban csak két évig tartott, utána érvénytelenítették. Húszas éveiben feleségül ment a német építészhez, Andreas Lysonthoz, akivel hét évig éltek együtt. Negyvenes évei elején Cattrall harmadszor is megházasodott – a zenész Mark Levinsonnal. 2002-ben a pár könyvet is írt együtt: Satisfaction: The Art of the Female Orgasm (Elégedettség: A női orgazmus művészete), de két évvel később elváltak.
