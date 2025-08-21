69 éves lett Kim Cattrall a Szex és New York sztárja, több oka is van az ünneplésre - Videó!

Ma ünnepli 69. születésnapját Kim Cattrall a Szex és New York sztárja. A színésznő formálta meg Samantha Jones karakterét a világ legismertebb női sorozatában, de a rajongók legnagyobb bánatára nem kapott szerepet az És egyszer csak című rebootban. Pedig a sorozat lezárulta majdnem napra pontosan egybeesett a világsztár születésnapjával. A hollywoodi pletykák szerint Kim azért nem kapott egy néhány másodperces visszamlékezésen túl komolyabb szerepet az új sorozatban, mert összevesztek a főszereplővel Sarah Jessica Parkerrel.
Bár Sarah Jessica Parker elintézte, hogy Samantha Jones karaktere ne térjen vissza a filmvászonra, végül Kim Cattrall nevetett a végén, ugyanis mind a kritikusok, mind a nézők szemében megbukott a reboot. Többek között azért is, mert sokan sérelmezték, hogy a vicces PR-menedzser - aki a feminista ikonná vált a popkulturában - nem tért vissza az új sorozatban. Három évad után most augusztus elején bejelentette az HBO Max, hogy lezárják a rebootot és nem rendelnek belőle új évadokat. Kim Cattrall így nem csak a születésnapját ünnepelheti most, hanem azt is, hogy nem adta a nevét egy bukott sorozathoz. A rajongók most azért küzdenek, hogy kaphassanak egy különálló sorozatot, amelynek középpontjában Samantha Jones karaktere áll.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.