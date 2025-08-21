69 éves lett Kim Cattrall a Szex és New York sztárja, több oka is van az ünneplésre - Videó!

Ma ünnepli 69. születésnapját Kim Cattrall a Szex és New York sztárja. A színésznő formálta meg Samantha Jones karakterét a világ legismertebb női sorozatában, de a rajongók legnagyobb bánatára nem kapott szerepet az És egyszer csak című rebootban. Pedig a sorozat lezárulta majdnem napra pontosan egybeesett a világsztár születésnapjával. A hollywoodi pletykák szerint Kim azért nem kapott egy néhány másodperces visszamlékezésen túl komolyabb szerepet az új sorozatban, mert összevesztek a főszereplővel Sarah Jessica Parkerrel.

A 69 éves Kim Cattrall nem kapott szerepet az És egyszer csak sorozatban

Forrás: Getty Images Europe

Végül Kim Cattrall nevetett a végén

Bár Sarah Jessica Parker elintézte, hogy Samantha Jones karaktere ne térjen vissza a filmvászonra, végül Kim Cattrall nevetett a végén, ugyanis mind a kritikusok, mind a nézők szemében megbukott a reboot. Többek között azért is, mert sokan sérelmezték, hogy a vicces PR-menedzser - aki a feminista ikonná vált a popkulturában - nem tért vissza az új sorozatban. Három évad után most augusztus elején bejelentette az HBO Max, hogy lezárják a rebootot és nem rendelnek belőle új évadokat. Kim Cattrall így nem csak a születésnapját ünnepelheti most, hanem azt is, hogy nem adta a nevét egy bukott sorozathoz. A rajongók most azért küzdenek, hogy kaphassanak egy különálló sorozatot, amelynek középpontjában Samantha Jones karaktere áll.