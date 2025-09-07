Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője: először szólalt meg a házaspár a ceremónia részleteiről

Véget ért az év egyik legjobban várt eseménye Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője. Ahogy arról lapunk korábban több cikkében is beszámolt, a Dancing With the Stars álompárja egy festői szépségű birtokon mondta ki egymásnak a boldogító igent a Tokaji-hegységben. Most kiderült, hogy 140 fős volt a lakodalom, és számos híresség, köztük Szabó András Csuti, Wolf András, és Womberg Frigyes is tiszteletét tette a buliban, amelynek meglepetésvendége nem más volt mint Varga Viktor, aki énekelt is a násznépnek. Ezen kívül egy profi táncos esküvőjéből nem hiányozhatott a tánc sem, Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna megmutatták, hogy továbbra is tökéletesen működnek együtt a táncparketten.

Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor esküvőjén számtalan híresség vett részt

Krausz Gábor esküvőjéről nem hiányozhattak a finom falatok

Gábor mesterszakácsként nem engedhette meg magának, hogy az ő esküvőjében ne legyen terülj-terülj asztalka, így a násznép nem szenvedett hiányt semmiből, több tucatnyi különböző különlegességet fogyaszthattak, amelyből minden gondosan és precízen volt elkészítve. Tortából sem egy volt csak, hanem több különböző édesség közül lehetett választani.

Ezekből az ételekből lehetett válogatni Krausz Gábor esküvőjén

Krausz-Mikes Anna: „Egészen jól tartottam magam, amíg apa nem jött be hozzám"

A ceremóniát követően a friss házaspár a Bors újságírójának árult el részleteket arról, hogy milyen volt a napjuk, és hogyan élték át az esküvőjük legérzelemdúsabb pillanatait:

Egészen jól tartottam magam, amíg apa nem jött be hozzám. Onnantól nem bírtam magammal.

- árulta el Anna a lapnak. Újdonsült férje Gábor is rendkívül izgult az esküvője napján:

Az előtte lévő öt órában én már nem ismertem meg az embereket és beszédültem. Nem ettem és nem ittam ma semmit. Láttam, hogy jönnek felém az emberek, de nem ismertem meg őket. Éreztem, hogy nem jó a zoom...

- tette hozzá mosolyogva a séf. Gábor arról is mesélt a lap újságírójának, hogy az egyik titkos receptje is bekerült az lakodalom menüjébe, és a fő tortájuk is egy valódi különlegesség volt, amelyet nem véletlenül választottak a nagy napra.

