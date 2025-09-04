Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 4., csütörtök Rozália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
betegség

Óriási csalódtak Lady Gaga rajongói: az énekesnő percekkel a kezdés előtt mondta le koncertjét

betegség lady gaga miami koncert
Life.hu
2025.09.04.
Lady Gaga rajongói hatalmasat csalódtak: az énekesnő percekkel a kezdés előtt közölte, hogy nem tud színpadra állni Miamiban. A döntést saját bevallása szerint nehéz szívvel hozta meg, de nem akarta kockáztatni a hangszálai épségét.

A 39 éves világsztár az Instagramon jelentette be, hogy kénytelen elhalasztani a show-t, mert a próbák során túlságosan megerőltette a hangszálait. Mint írta, orvosa és énektanára egyaránt arra figyelmeztette, hogy a fellépés komoly kockázattal járna. „Szerettem volna erős maradni, és csak miattatok végigcsinálni, de nem kockáztathatom a hangszálaim tartós károsodását” – fogalmazott Lady Gaga az Instagramon.

Lady Gaga percekkel a kezdés előtt mondta le koncertjét
Lady Gaga percekkel a kezdés előtt mondta le koncertjét
Forrás: Getty Images North America

Lady Gaga koncertje elmaradt: nehéz döntést hozott az énekesnő 

Hozzátette, mindent megtett azért, hogy elkerülje ezt a helyzetet, és fájdalmas számára, hogy végül mégis így alakult. „Nagyon szeretlek benneteket, és remélem, megértitek, mennyire nehéz döntés volt ez” – írta, egyúttal ígéretet téve arra, hogy a lehető leghamarabb új időpontot hirdet.

Lady Gaga korábban is megmutatta a színpadon, mennyire profi módon kezeli a nehéz helyzeteket: nyáron Las Vegasban egy előadás közben elcsúszott és elesett, de azonnal talpra állt és folytatta a műsort. Májusban pedig riói koncertjét biztonsági okokból kellett felfüggeszteni, miután a hatóságok lelepleztek egy támadási tervet.

A Poker Face és a Paparazzi énekesnője szeptember 6-án New Yorkban, a Madison Square Gardenben folytatja turnéját.

Lesifotó készült Hollywood új álompárjáról: ennél egyértelműbb már nem is lehetne, hogy együtt vannak

Újabb felvételek kerültek napvilágra Zoë Kravitzről és Harry Stylesról. A fotók megerősítették a kettejük kapcsolatáról szóló találgatásokat: már biztos, hogy együtt vannak.

Fiatal magyar színésznő a velencei filmfesztivál sztárja: Wrochna Fanni egy neves olasz divatmagazin címoldalán tündököl - FOTÓ

A 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál idei programjában magyar vonatkozású alkotás is szerepel: a Duse című olasz–francia koprodukció, amelyben a főszerepet egy fiatal magyar színésznő, Wrochna Fanni alakítja. A film az első világháború éveibe repíti vissza a nézőt, és Eleonora Duse, a legendás olasz színésznő életének egy fejezetét idézi meg.

Tom Holland Zendaya apjától kért tanácsot, hogyan kérje meg a lánya kezét

Tom Holland édesapja kulisszatitkokat árult el a fia lánykérésről. Dominic Holland arról beszélt, hogy a fia Zendaya édesapjának áldását kérte, a férfi pedig jó tanácsokkal látta el a fiatalembert.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu