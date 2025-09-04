Óriási csalódtak Lady Gaga rajongói: az énekesnő percekkel a kezdés előtt mondta le koncertjét

A 39 éves világsztár az Instagramon jelentette be, hogy kénytelen elhalasztani a show-t, mert a próbák során túlságosan megerőltette a hangszálait. Mint írta, orvosa és énektanára egyaránt arra figyelmeztette, hogy a fellépés komoly kockázattal járna. „Szerettem volna erős maradni, és csak miattatok végigcsinálni, de nem kockáztathatom a hangszálaim tartós károsodását” – fogalmazott Lady Gaga az Instagramon.
Hozzátette, mindent megtett azért, hogy elkerülje ezt a helyzetet, és fájdalmas számára, hogy végül mégis így alakult. „Nagyon szeretlek benneteket, és remélem, megértitek, mennyire nehéz döntés volt ez” – írta, egyúttal ígéretet téve arra, hogy a lehető leghamarabb új időpontot hirdet.
Lady Gaga korábban is megmutatta a színpadon, mennyire profi módon kezeli a nehéz helyzeteket: nyáron Las Vegasban egy előadás közben elcsúszott és elesett, de azonnal talpra állt és folytatta a műsort. Májusban pedig riói koncertjét biztonsági okokból kellett felfüggeszteni, miután a hatóságok lelepleztek egy támadási tervet.
A Poker Face és a Paparazzi énekesnője szeptember 6-án New Yorkban, a Madison Square Gardenben folytatja turnéját.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.