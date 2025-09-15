Leonardo DiCaprio egy csajfelszedő rendszer segítségével ismerkedik? — Ezt állítja egy fiatal sztár

Lehet, hogy nem csak a véletlen műve, hogy Leonardo DiCaprio folyton huszonéves modellekkel randevúzik? Egy korábbi tehetségkutatós énekes szerint nem. Diana Vickers az amerikai X-faktor felfedezettje nemrég azt állította egy interjúban, hogy a Wall Street farkasa korábban rendszeresen házibuliknak álcázott ismerkedős esteket tartott, ahova fiatal férfiak szervezték be számára a gyanútlan vendégeket, akik jobbára 25 év alatti szépségek voltak. Néhány évvel ezelőtt Diana maga is meghívást kapott egy ilyen estre, azonban döbbenten vette észre, hogy senki más nem volt ott a partin, csak ő és az Oscar-díjas színész.

DiCaprio jelenleg a világ egyik, ha nem a legismertebb színésze, ezért alapesetben nem gondolnánk, hogy segítségre lenne szüksége a csajozáshoz, de ha belegondolunk, hogy mennyire egyedi „igényei" vannak, és mennyire elfoglalt a forgatások miatt, akkor már nem tűnik annyira légből kapottnak az ötlet, hogy egy fiatal férfiakból álló csapat végzi helyette az ismerkedés időrabló részeit. Ezek az úriemberek nagy kapcsolati hálóval és több szabadidővel rendelkeznek, így sok feltörekvő tehetséget és fiatal modellt ismerhetnek, akik szívesen találkoznának Leonardo DiCaprio-val, ha lehetőségük nyílna rá. Diana így emlékezett vissza a saját beszervezésére:

Egyszer találkoztam Leóval. Lehet, hogy semmi emléke nincs arról az estéről, hogy találkozott velem, de jobb is így. Képzeljétek el, az egyik fiatal haverja meghívott Leó házába, és azt mondta, hogy nagy házibuli lesz. Úgy is készültem. Aztán, amikor odaértem, akkor eszméltem rá, hogy nincs itt semmiféle házibuli, csak ketten ültünk a színésszel és tévét néztünk. Rendkívül bizarr pillanatok voltak ezek

- kezdte beszámolóját az énekesnő. Majd elárulta, hogy szerinte DiCaprionak egy hibátlanul működő csajozórendszere lehetett néhány évvel ezelőtt, ami a huszonéves modellekre és feltörekvő sztárokra specializálódott.

Szóval, szerintem úgy működik a rendszer, hogy Leó irányít. Felvesz néhány vagány és jóképű fiatal srácot, akik mindannyian szórakozásra és pénzre vágynak, ezek a srácok járják a bulikat, az éjszakai életet és ismerkednek. Majd elhívják a lányokat Leó házába, ahol a sztár is megismerkedhet a hölgyekkel. Hollywoodban gyakran előfordul az ilyesmi. Vannak világsztárok, akik egyszerűen nem akarnak felnőni. Nem akarok általánosítani Leóval kapcsolatban, de szerintem így csajozott éveken keresztül

- zárta sorait Diana.