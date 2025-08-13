Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
"32 évesnek érzem magam" Leonardo DiCaprio a koráról vallott

Corbis Entertainment - Stephane Cardinale - Corbis
kor fiatal Leonardo DiCaprio
Hajdú Viktória
2025.08.13.
"Ha nem tudnám, hány éves vagyok, biztosan 30-nak mondanám magam" – mondja Leonardo DiCaprio, aki 50-en túl is fiatalos lelkesedéssel beszél az életről.

Leonardo DiCaprio nemsokára tölti az 51-et, de ha tőle kérdeznénk, ő valószínűleg 30-nak vallaná magát, legalábbis érzelmileg.

Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio 32 évesnek érzi magát!
Forrás: Corbis Entertainment

Leonardo DiCaprio az életkoráról vallott

Egy friss interjúban elárulta, hogy érzelmileg még mindig fiatalnak érzi magát, és az életkor szerinte csak egy szám. Elmondása szerint a 50. születésnap jó alkalom volt arra, hogy átgondolja, mi az igazán fontos az életben. 

„A felületes pletykák helyett a valódi kapcsolatok és a belső harmónia.”

- mondta a színész a People magazinnak. 

Ha most megkérdeznék hány évesnek érzem magam, azt mondanám 32. A legjobb éveimet élem. 

A színész visszavezette a pályafutását és elmondta, hogy mindig is ikonikus szerepeket játszott, de a legnagyobb inspirációt számára a saját érzelmi fejlődése jelentette. Az Aviátorban - amiben pont 30 évesen játszott - és más filmjeiben tanúsított elkötelezettségét pedig ma már az élete minden területén alkalmazza.

Vajon ez az új meglátása végleg kihúzza a női 25-ös csapdából? Hisszük ha látjuk! 

