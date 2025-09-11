Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Mariah Carey leitta magát a MTV VMA utáni bulin, énekelni is alig tudott - Videón a kínos jelenet

2025.09.11.
Az MTV Video Music Awards utáni zártkörű partin Mariah Carey viselkedése komoly aggodalmakat keltett a rajongók körében. A 56 éves díva nehezen beszélt, bizonytalanul énekelt és mozgott, és sok alkoholt fogyasztott.

Sajtóinformációi szerint Mariah Carey a New York-i The Twenty Two klubban tartott afterpartin karaokezott régi barátja és zenei partnere, Busta Rhymes társaságában. Közösen adták elő 2002-es slágerüket, az I Know What You Want című számot, ám az énekesnő már bizonytalanul kezdett bele a dalba, ez pedig igencsak meglepte a közönséget.

ELMONT, NEW YORK - SEPTEMBER 07: Mariah Carey performs during the 2025 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 07, 2025 in Elmont, New York. (Photo by Arturo Holmes/Getty Images for MTV)
Forrás: Getty Images North America

Mariah Carey alig tudott énekelni

A fellépés alatt Busta Rhymes többször próbálta bátorítani Mariah Careyt, sőt a mikrofonba is bemondta: „Kérek egy vodkát jéggel erre a nőre.” Carey nevetve válaszolt: „Kérek én is egyet, köszönöm!” A szemtanúk szerint az énekesnő hajnalig maradt a buliban, és a szokásos pezsgő helyett vodkát ivott.

@riiano7 😂 drunk karaoke vibe #bustarhymes #mariahcarey #karaoke #babyifyougiveittomeillgivetoyou #vmas ♬ original sound - 𝙍𝙞 ⚡️

A TikTokra is felkerültek felvételek az eseményről, amelyek alatt a kommentelők gúnyolódni kezdtek: „Már érzi a pezsgő hatását a drága” - írta az egyik. „Elment az esze” - írta egy másik. 

Nemcsak az afterpartin, hanem már a díjátadón is többeknek feltűnt, hogy Mariah Carey furcsán viselkedik. Fellépése elején szinte meg sem mozdult, és amikor elindult, járása bizonytalannak látszott. A közösségi oldalakat elárasztották a kérdések: „Miért mozog ilyen furcsán?” és „Jól van Mariah Carey?” – írták aggódó rajongók az X-en.

 

