Mariah Carey leitta magát a MTV VMA utáni bulin, énekelni is alig tudott - Videón a kínos jelenet

Sajtóinformációi szerint Mariah Carey a New York-i The Twenty Two klubban tartott afterpartin karaokezott régi barátja és zenei partnere, Busta Rhymes társaságában. Közösen adták elő 2002-es slágerüket, az I Know What You Want című számot, ám az énekesnő már bizonytalanul kezdett bele a dalba, ez pedig igencsak meglepte a közönséget.

Forrás: Getty Images North America

Mariah Carey alig tudott énekelni

A fellépés alatt Busta Rhymes többször próbálta bátorítani Mariah Careyt, sőt a mikrofonba is bemondta: „Kérek egy vodkát jéggel erre a nőre.” Carey nevetve válaszolt: „Kérek én is egyet, köszönöm!” A szemtanúk szerint az énekesnő hajnalig maradt a buliban, és a szokásos pezsgő helyett vodkát ivott.

A TikTokra is felkerültek felvételek az eseményről, amelyek alatt a kommentelők gúnyolódni kezdtek: „Már érzi a pezsgő hatását a drága” - írta az egyik. „Elment az esze” - írta egy másik.

Nemcsak az afterpartin, hanem már a díjátadón is többeknek feltűnt, hogy Mariah Carey furcsán viselkedik. Fellépése elején szinte meg sem mozdult, és amikor elindult, járása bizonytalannak látszott. A közösségi oldalakat elárasztották a kérdések: „Miért mozog ilyen furcsán?” és „Jól van Mariah Carey?” – írták aggódó rajongók az X-en.