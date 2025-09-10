Harry 19 hónap után ma először láthatta újra édesapját. A herceg szerda délután 17:20-kor fotózták le, ahogy autóval érkezett Károly londoni rezidenciájára, a Clarence House-ba. Károlyról is készült kép, aki pedig Balmoralból, ahova II. Erzsébet halála évfordulóján mindig elutazik, érkezett vissza a fővárosba.
Harry herceg szerdán délután tért vissza a brit fővárosba, ahol 19 hónap elteltével ismét találkozott édesapjával, Károly királlyal a Clarence House-ban - írja a Hello! A brit sajtó egész nap címlapon hozta az esetleges találkozót, pláne miután a 76 éves uralkodó délután visszatért Londonba a Balmoral kastélyból.
A 40 éves herceg utoljára 2024 februárjában látta édesapját, miután kaliforniai otthonából az Egyesült Királyságba repült, hogy meglátogassa Károlyt a rákdiagnózisa után. A királyi szakértő, Robert Jobson úgy nyilatkozott, Károlyt meghatotta elhidegült fia gesztusa, ugyanakkor meglepte a váratlan és rövid látogatás. Harry akkor mindössze 26 órát töltött hazájában, mielőtt visszatért volna feleségéhez, Meghan Markle-hez és két gyermekükhöz, Archie herceghez és Lilibet hercegnőhöz Kaliforniába.
Harry herceg több okból is érkezett az Egyesült Királyságba: egyrészt, hogy lerója tiszteletét elhunyt nagyanyja, II. Erzsébet királynő végső nyughelyénél, másrészt hogy édesapjával, Károly királlyal is találkozzon. Harry szeptember 8-án a WellChild jótékonysági díjátadón vett részt, ahol arról beszélt, milyen érzés számára az apaság.
