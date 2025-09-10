Harry 19 hónap után ma először láthatta újra édesapját. A herceg szerda délután 17:20-kor fotózták le, ahogy autóval érkezett Károly londoni rezidenciájára, a Clarence House-ba. Károlyról is készült kép, aki pedig Balmoralból, ahova II. Erzsébet halála évfordulóján mindig elutazik, érkezett vissza a fővárosba.

Az utolsó pillanatig kérdéses volt Harry és Károly találkozója

Harry herceg szerdán délután tért vissza a brit fővárosba, ahol 19 hónap elteltével ismét találkozott édesapjával, Károly királlyal a Clarence House-ban - írja a Hello! A brit sajtó egész nap címlapon hozta az esetleges találkozót, pláne miután a 76 éves uralkodó délután visszatért Londonba a Balmoral kastélyból.

Prince Harry has arrived at Clarence House.

Seems the meeting with his father, King Charles is ON.

Harry arrived at 5:20. He has an engagement in the City this evening. So it won’t be a long meeting… pic.twitter.com/sbXaJQqo7R — Chris Ship (@chrisshipitv) September 10, 2025

Károly rákdiagnózisa után látták egymást utoljára

A 40 éves herceg utoljára 2024 februárjában látta édesapját, miután kaliforniai otthonából az Egyesült Királyságba repült, hogy meglátogassa Károlyt a rákdiagnózisa után. A királyi szakértő, Robert Jobson úgy nyilatkozott, Károlyt meghatotta elhidegült fia gesztusa, ugyanakkor meglepte a váratlan és rövid látogatás. Harry akkor mindössze 26 órát töltött hazájában, mielőtt visszatért volna feleségéhez, Meghan Markle-hez és két gyermekükhöz, Archie herceghez és Lilibet hercegnőhöz Kaliforniába.

Károly királyról is készült kép, aki Balmoralból érkezett vissza a fővárosba.

