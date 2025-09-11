Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.11.
Harry herceg szerdán több mint egy év után először találkozott apjával, III. Károly királlyal. A Clarence House-ban tartott rövid teázást követően a herceg arról számolt be, hogy az uralkodó remekül van.

A Daily Mail beszámolója szerint Harry herceg csak szűkszavúan nyilatkozott, mielőtt szerdán az Invictus Games egyik londoni fogadásán megköszönte a jelenlévő újságíróknak a kérdéseket. Annyit mondott, amikor a találkozóról kérdezték, hogy édesapja remekül van. A lap hozzátette: a herceg jó hangulatban érkezett a találkozóról.

Harry herceg a WellChild Awards 2025 díjátadója előtt szeptember 8-án Londonban.
Forrás: Getty Images

Harry herceg és Károly király egy órán át beszélgettek

Harry herceget szerda délután látták, amint megérkezett Károly király londoni rezidenciájára. Apa és fia teáztak egyet - ez volt az első személyes találkozójuk több mint egy év után. Körülbelül egy órán át beszélgetett – jóval tovább, mint 2024 februárjában, a király rákdiagnózisának bejelentése után. A Page Six által megszerzett fotók szerint a 40 éves Harry fekete SUV-val érkezett a rezidenciára.

Sussex hercege és felesége, Meghan Markle 2020-ban mondtak le királyi kötelezettségeikről, majd az Egyesült Államokba költöztek. A házaspár azóta több interjúban és médiamegjelenésben hozott nyilvánosságra érzékeny információkat a királyi családról. Harry 2023-ban megjelent Tartalék című memoárjában is intimebb részleteket osztott meg a Károllyal és bátyjával, Vilmos herceggel való viszályról. A helyzetet tovább súlyosbította az a jogi harc, amelyet Harry indított, hogy visszakapja az Egyesült Királyságban való tartózkodásai idejére az állami finanszírozású biztonsági védelmet. A herceg szerint igazságtalanul bántak vele, amikor a lemondása után megfosztották ettől, és úgy vélte, apja tehetett volna az ügy rendezéséért.

Az utóbbi hónapokban Harry több kísérletet is tett a kapcsolat rendezésére. Augusztusban felmerült, hogy londoni tartózkodása során újra találkozik apjával, amikor részt vesz a WellChild Awards díjátadó ünnepségen szeptember 8-án – éppen II. Erzsébet királynő halálának évfordulóján.

Titkos apa-fia találkozó: 19 hónap után újra láthatta Károly királyt Harry herceg

Megtörtént, amire a fél világ várt: Sussex hercege szerdán találkozott édesapjával a londoni Clarence House-ban. Harry herceg és Károly király 2024 elején egymást utoljára, amikor kiderült, a brit uralkodó rákkal küzd.

