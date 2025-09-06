Bevállalós ruhákban láthattuk a Megasztár zsűrijét: Tóth Gabié volt a főszerep - Videó!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Life.hu
2025.09.06.
Szeptember 6-án újra a képernyőre került a TV2 legismertebb tehetségkutatója. A Megasztár új évadában Tóth Gabi, Herceg Erika, Curtis, és Marics Peti mentorálja a feltörekvő tehetségeket.

Szombat este elstartort a Megasztár új évada: Újabb feltörekvő zenészek szállnak harcba azért, hogy elnyerjék a nézők és a zsűritagok elismerését. Az első adásban azonban nem csak emlékezetes produkciókat, hanem merész ruhakölteményeket is kaptunk. Tóth Gabi csillogó, zöld szettjétől például leesett az állunk.

Bevállalós ruhákban láthattuk a Megasztár zsűritagjait
Fotó: TV2

A Megasztár zsűritagjait kiváló stylistok öltöztetik

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Marics Peti, Tóth Gabi és Curtis öltözékét Kerényi Virág divattervező álmodta meg, Herceg Erika ruhájáért pedig Kiss Márk felelt. A két divattervező ruhaválasztása csillagos ötösre vizsgázott az első adásban, ugyanis a két női mentor ruháját hatalmas ováció fogadta a stúdióban és véleményünk szerint a tévénézők tetszését is biztosan elnyerték. A fiúk a laza és férfias vonalat erősítették, Curtis például egy elegáns, de mégis könnyed, nyáriás fehér rövidujjú ingben volt, Marics Peti pedig egy a személyiségéhez passzoló vagány atlétát viselt. Kerényi Virág elárulta, hogy miért ezeket a szetteket választotta a zsűritagoknak:

„Én mindig valahogy úgy próbálok stylingolni, hogy emlékezetes legyen az a szett, amiben az adott személy ül. Mindenki tudja, hogy Gabinak nagyon jól állnak a fűzők, mert nagyon szép alakja van, és nem mellesleg nagyon szereti is ezeket a ruhadarabokat, úgyhogy az ő esetében is abból inspirálódtam, amit ő maga szeret.

- árulta el korábban a lapunknak a stylist. Virág elmondta azt is, hogy Curtis-nél a kosaras, kicsit rosszfiús vonalat hozták, Marics Petivel pedig már évek óta együtt dolgozik, így vele nem volt nehéz megtalálni a közös hangot.

Ha kíváncsiak vagytok a zsűritagok ruhakölteményeire, akkor nézzétek meg a TV2 egyik adásrészletét a műsorból:

