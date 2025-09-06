Bevállalós ruhákban láthattuk a Megasztár zsűrijét: Tóth Gabié volt a főszerep - Videó!

Szombat este elstartort a Megasztár új évada: Újabb feltörekvő zenészek szállnak harcba azért, hogy elnyerjék a nézők és a zsűritagok elismerését. Az első adásban azonban nem csak emlékezetes produkciókat, hanem merész ruhakölteményeket is kaptunk. Tóth Gabi csillogó, zöld szettjétől például leesett az állunk.
Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Marics Peti, Tóth Gabi és Curtis öltözékét Kerényi Virág divattervező álmodta meg, Herceg Erika ruhájáért pedig Kiss Márk felelt. A két divattervező ruhaválasztása csillagos ötösre vizsgázott az első adásban, ugyanis a két női mentor ruháját hatalmas ováció fogadta a stúdióban és véleményünk szerint a tévénézők tetszését is biztosan elnyerték. A fiúk a laza és férfias vonalat erősítették, Curtis például egy elegáns, de mégis könnyed, nyáriás fehér rövidujjú ingben volt, Marics Peti pedig egy a személyiségéhez passzoló vagány atlétát viselt. Kerényi Virág elárulta, hogy miért ezeket a szetteket választotta a zsűritagoknak:
„Én mindig valahogy úgy próbálok stylingolni, hogy emlékezetes legyen az a szett, amiben az adott személy ül. Mindenki tudja, hogy Gabinak nagyon jól állnak a fűzők, mert nagyon szép alakja van, és nem mellesleg nagyon szereti is ezeket a ruhadarabokat, úgyhogy az ő esetében is abból inspirálódtam, amit ő maga szeret.
- árulta el korábban a lapunknak a stylist. Virág elmondta azt is, hogy Curtis-nél a kosaras, kicsit rosszfiús vonalat hozták, Marics Petivel pedig már évek óta együtt dolgozik, így vele nem volt nehéz megtalálni a közös hangot.
Ha kíváncsiak vagytok a zsűritagok ruhakölteményeire, akkor nézzétek meg a TV2 egyik adásrészletét a műsorból:
