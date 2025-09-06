Szeptember 6-án indul a Megasztár – Holdampf Linda ruhakölteményeiben lép színpadra a két műsorvezető

Az alkotók ígérete szerint a műsor most minden eddiginél látványosabb, izgalmasabb formában tér vissza. Az egyik legfontosabb újítás a Megasztár-zsűri összetétele: Tóth Gabi, Curtis, Marics Peti és Herceg Erika fogják hétről-hétre véleményezni a versenyzőket, valamint mesterként küzdenek meg értük és egyengetik majd az útjukat. Mind a négyen különböző stílust és zenei világot képviselnek, így garantált a változatos értékelés és az összetűzésektől sem mentes véleménycsere. A műsorvezetők Ördög Nóra ls Szépréthy Roland lesznek.

Indul a Megasztár legújabb évada: Ördög Nórát és Szépréthy Rolandot Holdampf Linda, stylist öltözteti

Holdampf Linda ismét elmerül a Megasztár világában

A háttérben rengeteg szakember dolgozik hétről-hétre azért, hogy minden apró részlet tökéletes legyen, köztük a kereskedelmi televíziózás egyik legkeresettebb stylistja, Holdampf Linda is, aki a promóforgatás és a válogatók során ezúttal Ördög Nóra és Szépréthy Roland műsorvezetők szettjeit álmodta meg adásról-adásra.

„Mindig szép kihívás egy ilyen műsor, mert egyaránt kell megfelelni a műsor kritériumainak, a műsorvezetőknek, a nézőknek és még önmagamnak is.

A legfontosabb számomra az, hogy akit öltöztetek, komfortosan érezze magát a szettjeimben, a ruháim által a megfelelő üzenetet közvetítse, és hogy az összeállítás, amit visel, passzoljon a személyiségéhez.

Szeretem látni a fejlődési ívet, amit az alany az adások alatt bejár az egyes kreációk által”

– árulta el a stylist, majd hozzátette, hogy a szettek megalkotásánál természetesen a személyiségjegyek mellett az aktuális divatirányzatokat, a nemzetközi trendeket is figyelembe veszi.

Extravagáns és egyedi stílus jellemzi a Megasztár két műsorvezetőjét

Linda gyakorlatilag az összes hazai sztárt öltöztette már az elmúlt évek során

„Nórival az állandó stylistjaként dolgozom együtt, magánemberként és barátként is nagyon tisztelem a tudását, a teherbírását, valamint rendkívül inspiráló, ahogy évről évre képes megújulni. Rajta szinte minden ruha volt már, épp ezért néha úgy érzem, nem tudok már mit kitalálni.

Aztán, amikor ott vagyunk a ruhapróbán és közösen ötletelünk, mindig rájövök, hogy Nóri a kifogástalan alakjával, a kellemes energiáival mindig képes újra és újra inspirálni szakmailag"

– mondta a stylist, aki ezúttal is sok szép ruhával készült a műsorvezetőnek. Ezekből aztán közösen válogattak, fotókat készítettek, majd elküldték azokat a kreatív producereknek jóváhagyásra.

„Nóri előválogatós szettjét a vaníliasárga uralja: nadrágban és dekoltált felsőben, valamint sok szép ékszerben láthatják majd a nézők, a középdöntőben viszont minden egyes adásban új ruhakölteményt visel.”

„Szépréthy Roland érzékeny-vagány személyiségéhez karakteres formavilágot választottunk”

Linda és Roland ahhoz képest, hogy most először dolgoznak együtt, nagyon hamar egy hullámhosszra kerültek. Sokat beszélgettek arról, mit jelent Roli számára a Megasztáros munka, hogyan látja magát jelenleg, illetve, hová szeretne fejlődni.