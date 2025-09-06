Szeptember 6-án indul a Megasztár – Holdampf Linda ruhakölteményeiben lép színpadra a két műsorvezető

Az alkotók ígérete szerint a műsor most minden eddiginél látványosabb, izgalmasabb formában tér vissza. Az egyik legfontosabb újítás a Megasztár-zsűri összetétele: Tóth Gabi, Curtis, Marics Peti és Herceg Erika fogják hétről-hétre véleményezni a versenyzőket, valamint mesterként küzdenek meg értük és egyengetik majd az útjukat. Mind a négyen különböző stílust és zenei világot képviselnek, így garantált a változatos értékelés és az összetűzésektől sem mentes véleménycsere. A műsorvezetők Ördög Nóra ls Szépréthy Roland lesznek.
A háttérben rengeteg szakember dolgozik hétről-hétre azért, hogy minden apró részlet tökéletes legyen, köztük a kereskedelmi televíziózás egyik legkeresettebb stylistja, Holdampf Linda is, aki a promóforgatás és a válogatók során ezúttal Ördög Nóra és Szépréthy Roland műsorvezetők szettjeit álmodta meg adásról-adásra.
„Mindig szép kihívás egy ilyen műsor, mert egyaránt kell megfelelni a műsor kritériumainak, a műsorvezetőknek, a nézőknek és még önmagamnak is.
A legfontosabb számomra az, hogy akit öltöztetek, komfortosan érezze magát a szettjeimben, a ruháim által a megfelelő üzenetet közvetítse, és hogy az összeállítás, amit visel, passzoljon a személyiségéhez.
Szeretem látni a fejlődési ívet, amit az alany az adások alatt bejár az egyes kreációk által”
– árulta el a stylist, majd hozzátette, hogy a szettek megalkotásánál természetesen a személyiségjegyek mellett az aktuális divatirányzatokat, a nemzetközi trendeket is figyelembe veszi.
„Nórival az állandó stylistjaként dolgozom együtt, magánemberként és barátként is nagyon tisztelem a tudását, a teherbírását, valamint rendkívül inspiráló, ahogy évről évre képes megújulni. Rajta szinte minden ruha volt már, épp ezért néha úgy érzem, nem tudok már mit kitalálni.
Aztán, amikor ott vagyunk a ruhapróbán és közösen ötletelünk, mindig rájövök, hogy Nóri a kifogástalan alakjával, a kellemes energiáival mindig képes újra és újra inspirálni szakmailag"
– mondta a stylist, aki ezúttal is sok szép ruhával készült a műsorvezetőnek. Ezekből aztán közösen válogattak, fotókat készítettek, majd elküldték azokat a kreatív producereknek jóváhagyásra.
„Nóri előválogatós szettjét a vaníliasárga uralja: nadrágban és dekoltált felsőben, valamint sok szép ékszerben láthatják majd a nézők, a középdöntőben viszont minden egyes adásban új ruhakölteményt visel.”
Linda és Roland ahhoz képest, hogy most először dolgoznak együtt, nagyon hamar egy hullámhosszra kerültek. Sokat beszélgettek arról, mit jelent Roli számára a Megasztáros munka, hogyan látja magát jelenleg, illetve, hová szeretne fejlődni.
„Rolival ez egy nagy találkozás volt számomra. Kiderült, hogy ő egy végtelenül érzékeny, érzelmes, ugyanakkor nagyon vagány, talpraesett, kiváló önismerettel rendelkező és jó humorú srác, éppen ezért világossá vált, hogy egy nagyon karakteres formavilágot kell kitaláljunk neki.
Ebből született az overál, ebben láthatjuk őt az előválogatók során.
A ruhapróbák alatt gyakran kérdezett, és elmondta, hogy ő mit szeretne, miközben végtelenül alázatos volt a csapat minden tagjával. Néztük a ruhákat természetes fényben a körúton, néztük okostelefonnal megvilágítva, közben dilemmáztunk – az egész olyan lehetett kívülről, mint egy kabaré, közben pedig rengeteget nevettünk.”
A kérdésre, hogy volt-e szükség arra, hogy a műsorvezetők és a zsűri szettje összhangba kerüljön, Linda a következőket válaszolta:
„Mind a zsűritagok, mind a műsorvezetők erőteljes karakterek, épp ezért én nem hiszek abban, hogy az egyes szetteket egymáshoz kellene igazítani. Álságos is lenne, hiszen a műsor is azt hivatott hangsúlyozni, hogy mindenki – a fellépők is – legyenek önazonosak és merjék vállalni az egyediségüket.”
A rajongóknak tehát érdemes beírni a naptárba: szeptember 6-tól szombat esténként újra a Megasztáré lesz a főszerep, amelyből kiderül, ki lesz az ország következő nagy kedvence.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.