Miley Cyrus féltve őrzi a ruhát, amit az exférjével való első randijukon viselt

Hihetetlen, de igaz: Miley Cyrus egy interjú során elárulta, hogy érzelmileg kötődik a ruhásszekrényéhez, és több olyan ruhadarabja is van, amit azért tartott meg, mert életének fontos állomásaira emlékezteti őt. Ez alól nem maradhatott ki az a szerelés sem, amelyet az énekesnő az exférjével való első randevújukon viselt. Miley Cyrus szerint érzelemdús 10 évet köszönhet Liam Hemsworth-nek, és annak ellenére, hogy rossz viszonyban váltak el egymástól, nem kell megválnia a hőn szeretett ruháitól, amiket a férfivel való kapcsolata tett igazán különlegessé.

Miley Cyrus több ruháját is féltve őrzi, amelyeket Liam Hemsworth mellett viselt

Forrás: Getty Images

Miley Cyrus boldogan emlékszik vissza az első randijukra

Az énekesnő az Unilad számára árulta el, hogy milyen különleges kapcsolat van közte és a ruhái között. Így került szóba Miley Cyrus exférje, és a Hannah Montana korszak is.

Az évek során összeállítottam egy ruhaállványt, amely az életem minden korszakából tartalmaz egy ruhadarabot. A korszakaim nem jelmezekről szólnak, hanem ezeken keresztül tudok emlékezni, hogy milyen fejlődésen mentem keresztül az évek alatt. Megtudom mondani, melyik ruhát viseltem a Hannah Montana forgatások során, melyiket viseltem az első randinkon Liammel, sőt még azt is megtudom mondani, hogy melyik szett volt rajtam akkor, amikor először találkoztunk. Ezek intim pillanatok a számomra, de mivel a nyilvánosság előtt zajlott az életem, úgy érzem, hogy a ruháimmal tudom igazán meghatározni, hogy mit éreztem akkor. Szeretek emlékezni ezekre a pillanatokra.

- árulta el az énekesnő a lapnak.