Miley Cyrus féltve őrzi a ruhát, amit az exférjével való első randijukon viselt

Komáromi Bence
2025.09.26.
Az énekesnő bevallotta, hogy érzelmileg kötődik azokhoz a ruhákhoz, amelyeket az exférje Liam Hemsworth mellett hordott. Miley Cyrus azt a szettjét is megtartotta, amit az első randijukon viselt.

Hihetetlen, de igaz: Miley Cyrus egy interjú során elárulta, hogy érzelmileg kötődik a ruhásszekrényéhez, és több olyan ruhadarabja is van, amit azért tartott meg, mert életének fontos állomásaira emlékezteti őt. Ez alól nem maradhatott ki az a szerelés sem, amelyet az énekesnő az exférjével való első randevújukon viselt. Miley Cyrus szerint érzelemdús 10 évet köszönhet Liam Hemsworth-nek, és annak ellenére, hogy rossz viszonyban váltak el egymástól, nem kell megválnia a hőn szeretett ruháitól, amiket a férfivel való kapcsolata tett igazán különlegessé.

Miley Cyrus több ruháját is féltve őrzi, amelyeket Liam Hemsworth mellett viselt
Miley Cyrus boldogan emlékszik vissza az első randijukra

Az énekesnő az Unilad számára árulta el, hogy milyen különleges kapcsolat van közte és a ruhái között. Így került szóba Miley Cyrus exférje, és a Hannah Montana korszak is.

Az évek során összeállítottam egy ruhaállványt, amely az életem minden korszakából tartalmaz egy ruhadarabot. A korszakaim nem jelmezekről szólnak, hanem ezeken keresztül tudok emlékezni, hogy milyen fejlődésen mentem keresztül az évek alatt. Megtudom mondani, melyik ruhát viseltem a Hannah Montana forgatások során, melyiket viseltem az első randinkon Liammel, sőt még azt is megtudom mondani, hogy melyik szett volt rajtam akkor, amikor először találkoztunk. Ezek intim pillanatok a számomra, de mivel a nyilvánosság előtt zajlott az életem, úgy érzem, hogy a ruháimmal tudom igazán meghatározni, hogy mit éreztem akkor. Szeretek emlékezni ezekre a pillanatokra.

 - árulta el az énekesnő a lapnak.

