Vetkőzés és rúzsevés a vörös szőnyegen, tátika a színpadon: a 2025-ös MTV VMA legbotrányosabb pillanatai

Getty Images North America - Roy Rochlin
díjátadó MTV VMAs botrány
Nagy Kata
2025.09.08.
Az év egyik legrangosabb zenei eseménye idén is jócskán bővelkedett olyan pillanatokban, amik láttán percekig csak kerestük az állunkat. Az MTV VMA nem múlt el botrányos húzások nélkül.

A 2025-ös MTV VMA-t nézve kicsit olyan érzésünk támadt, mintha a sztároknak kollektíven gurult volna el a gyógyszere.

Az MTV VMA 2025-ös eseménye
Az MTV VMA 2025-ben sem hagyott minket beszédtéma nélkül. 
Forrás: Getty Images North America

Az MTV VMA legfurább pillanatai 

Ritkán lehet annyi A-listás sztárt látni egy fedél alatt, mint az MTV idei zenei díjátadóján vasárnap este New Yorkban, így nem meglepő, hogy a háromórás műsoridő valósággal letarolta a közösségi médiát az elmúlt napban. 

Ráadásul kedvenc celebjeink is jócskán kitettek magukért és gondoskodtak arról, hogy legyen miről csacsogni a következő hetekben: bár számos elképesztő előadásnak és megható pillanatnak is tanúi lehettünk, minket mégis a háttérben megbúvó botrányok és pletykák érdekelnek legjobban – pláne, ha azok nem is maradnak annyira rejtve, mint a résztvevők szeretnék!

 Lássuk hát, hogy mik voltak az idei MTV VMA legemlékezetesebb momentumai! 

1. Doja Cat és a rúzs esete 

ELMONT, NEW YORK - SEPTEMBER 07: Doja Cat attends the 2025 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 07, 2025 in Elmont, New York. (Photo by Jamie McCarthy/WireImage)
Doja Cat és az ő rúzsa. 
Forrás: WireImage

A 29 éves rapper már a kivágott ruhájával és a 20 centis magas sarkújával is sokkolta a közönséget, de az este egy pontján jó ötletnek tartotta, hogy megegye a rúzsát a fotósok szeme láttára. Bizony, a rúzsát. Hogy miért? Mondhatnánk, hogy politikai szerepvállalásról, vagy egy jelentőségteljes performansz részletéről van szó, de valószínűleg csak megelégelte, hogy egy ideje már nem cikkeznek róla annyit és jobb nem jutott az eszébe. Kár. 

@theperfectmagazine Doja cat snacks on her lipstick as she arrives at the 2025 VMA’s in @Balmain 💄! #dojacat #vma #mtv #theperfectmagazine ♬ original sound - The Perfect Magazine

2. Yungblud pucérkodása 

ELMONT, NEW YORK - SEPTEMBER 07: Yungblud attends the 2025 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 07, 2025 in Elmont, New York. (Photo by Mike Coppola/Getty Images for MTV)
Szeretnénk olyan elégedettek lenni magunkkal, mint Yongblud vasárnap este. 
Forrás: Getty Images North America

A fiatal zenész legalább gyártott egy ideológiát az indokolatlan cselekedetei mögé: ő ugyanis fogta magát és félmeztelenre vetkőzött a paparazzik legnagyobb örömére. Állítása szerint ez egyfajta megemlékezés volt a nemrég elhunyt Ozzy Osbourne-ról, akinek a tiszteletére egy keresztet viselt a nyakában. Hát jó. 

@mtvasia

Ahem 😮‍💨 Yungblood's eyes are up here!!! 👀🖤 #MTVASIA #VMAs #VMA2025 #Yungblood #RedCarpet

♬ original sound - MTV Asia

3. Mariah Carey leszereplése 

ELMONT, NEW YORK - SEPTEMBER 07: Mariah Carey performs during the 2025 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 07, 2025 in Elmont, New York. (Photo by/Kevin Mazur/Getty Images for MTV)
Mariah Carey kifejezetten visszafogott volt a VMA-n. 
Forrás: Getty Images North America

Az 56 éves énekesnőt igazán nagy megtiszteltetés érte: ő kapta meg a VMA egyik legrangosabb elismerését, a Michael Jackson Video Vanguard Awardot, ami miatt akár szárnyakat is kaphatott volna, ehelyett azonban olyan enervált, low effort előadást produkált a színpadon, hogy a TikTok-felhasználók azonnal nagyüzemi mém-gyártásba kezdtek a lohasztó előadás láttán. 

@lanefrances Had me in the first half ngl #vmas #2025vmas #mariahcarey #fail ♬ original sound - Delaney Frances

4. Sabrina Carpenter előadása 

Sabrina Carpenter at the MTV Video Music Awards 2025 held at UBS Arena on September 07, 2025 in New York, New York. (Photo by Gilbert Flores/Billboard via Getty Images)
Sabrina Carpenter próbálta szépíteni a szépíthetetlent. 
Forrás: Billboard

Az utóbbi időben valósággal izzik a levegő a 26 éves énekesnő körül – és nem a jó értelemben! Legújabb albuma ugyanis a feministák célkeresztjévé vált, mivel az album borítója és a dalszövegei is erősen szexista hangulatot árasztanak és degradálók a nőkre nézve. Az MTV VMA-s fellépése pedig már csak hab volt a tortán.

5. Jessica Simpson új arca 

ELMONT, NEW YORK - SEPTEMBER 07: Jessica Simpson attends the 2025 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 07, 2025 in Elmont, New York. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for MTV)
Jessica Simpson egy másik emberként jelent meg. 
Forrás: Getty Images North America

Simpson 20 év óta először jelent meg a VMA-n, de most is csak 60 százalékig vagyunk biztosak abban, hogy ő volt az: a 45 éves énekesnő ugyanis konkrétan felismerhetetlen volt. Nem csupán arról van szó, hogy vékonyabb, mint valaha, az arcvonásaiban sem véljük nyomokban sem felfedezni az egykori énekesnőt. 

@thesun Fans took to social media to comment on her seemingly changed appearance at the 2025 MTV VMAs #jessicasimpson #vmas2025 #vmas #mtv ♬ original sound - The Sun

