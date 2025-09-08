Vetkőzés és rúzsevés a vörös szőnyegen, tátika a színpadon: a 2025-ös MTV VMA legbotrányosabb pillanatai

A 2025-ös MTV VMA-t nézve kicsit olyan érzésünk támadt, mintha a sztároknak kollektíven gurult volna el a gyógyszere.
Ritkán lehet annyi A-listás sztárt látni egy fedél alatt, mint az MTV idei zenei díjátadóján vasárnap este New Yorkban, így nem meglepő, hogy a háromórás műsoridő valósággal letarolta a közösségi médiát az elmúlt napban.
Ráadásul kedvenc celebjeink is jócskán kitettek magukért és gondoskodtak arról, hogy legyen miről csacsogni a következő hetekben: bár számos elképesztő előadásnak és megható pillanatnak is tanúi lehettünk, minket mégis a háttérben megbúvó botrányok és pletykák érdekelnek legjobban – pláne, ha azok nem is maradnak annyira rejtve, mint a résztvevők szeretnék!
Lássuk hát, hogy mik voltak az idei MTV VMA legemlékezetesebb momentumai!
A 29 éves rapper már a kivágott ruhájával és a 20 centis magas sarkújával is sokkolta a közönséget, de az este egy pontján jó ötletnek tartotta, hogy megegye a rúzsát a fotósok szeme láttára. Bizony, a rúzsát. Hogy miért? Mondhatnánk, hogy politikai szerepvállalásról, vagy egy jelentőségteljes performansz részletéről van szó, de valószínűleg csak megelégelte, hogy egy ideje már nem cikkeznek róla annyit és jobb nem jutott az eszébe. Kár.
A fiatal zenész legalább gyártott egy ideológiát az indokolatlan cselekedetei mögé: ő ugyanis fogta magát és félmeztelenre vetkőzött a paparazzik legnagyobb örömére. Állítása szerint ez egyfajta megemlékezés volt a nemrég elhunyt Ozzy Osbourne-ról, akinek a tiszteletére egy keresztet viselt a nyakában. Hát jó.
Az 56 éves énekesnőt igazán nagy megtiszteltetés érte: ő kapta meg a VMA egyik legrangosabb elismerését, a Michael Jackson Video Vanguard Awardot, ami miatt akár szárnyakat is kaphatott volna, ehelyett azonban olyan enervált, low effort előadást produkált a színpadon, hogy a TikTok-felhasználók azonnal nagyüzemi mém-gyártásba kezdtek a lohasztó előadás láttán.
Az utóbbi időben valósággal izzik a levegő a 26 éves énekesnő körül – és nem a jó értelemben! Legújabb albuma ugyanis a feministák célkeresztjévé vált, mivel az album borítója és a dalszövegei is erősen szexista hangulatot árasztanak és degradálók a nőkre nézve. Az MTV VMA-s fellépése pedig már csak hab volt a tortán.
Simpson 20 év óta először jelent meg a VMA-n, de most is csak 60 százalékig vagyunk biztosak abban, hogy ő volt az: a 45 éves énekesnő ugyanis konkrétan felismerhetetlen volt. Nem csupán arról van szó, hogy vékonyabb, mint valaha, az arcvonásaiban sem véljük nyomokban sem felfedezni az egykori énekesnőt.
