Idén augusztus 27-e és szeptember 6-a között tartják a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált, ami a hollywoodi sztárok egyik legfontosabb társasági eseménye. Nem véletlen, hogy ilyenkor a sztárvilág színe-java felkapja a magára a legpompásabb ruháját, hogy lenyűgözze a kollégáit és a kamerásokat is. Mutatjuk, hogy szerintünk kik voltak a legcsinosabbak a 2025-ös velencei filmfesztivál során.

A velencei filmfesztivál ismét számtalan gyönyörű ruhát, és csinos világsztárt tartogatott nekünk

Forrás: Getty Images Europe

A velencei filmfesztivál legcsinosabb sztárjai között csillogott Palvin Barbi is

Férfiasan bevalljuk, hogy nehéz objektívnek maradni, amikor a vörös szőnyegen sétálgatott hazánk egyik legszebb híressége Palvin Barbi is, de úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk részrehajlóak, ha azt mondjuk, hogy a magyar modellé volt az egyik legkáprázatosabb szett a filmfesztiválon. Őt követte Julia Roberts, aki egy igazán elegáns és kifinomult ruhát viselt a vörös szőnyegen. A képzeletbeli dobókónk harmadik helyére pedig nem más került, mint az újrahasznosított luxusruhák koronázatlan királynője Cate Blanchett.

Ha kíváncsi vagy a három díva velencei szettjére, akkor nézd meg a life.hu TikTok videóját a filmfesztiválról: