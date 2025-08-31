Divatkiállítást nyitna Sarah Jessica Parker — Carrie Bradshaw ikonikus outfitjeit mutatná be, de van egy feltétele

Sarah Jessica Parker nyitott arra, hogy megőrizze Carrie Bradshaw divatörökségét egy stíluskiállítással, amely a színésznő legikonikusabb megjelenéseit mutatná be.
Amikor arról kérdezték a rajongók, hogy nyilvánosan bekukkanthatnak-e Carrie irigylésre méltó ruhatárába, a Szex és New York sztárja a Threads által szervezett kérdezz-felelek során elárulta, hogy egy kiállítás mindenképpen lehetséges, mivel a sorozatbeli karaktere, Carrie Bradshaw ruhatárának szinte minden darabját megőrizte.
„Azt mondanám, hogy mindennek a 78%-a megvan, amit valaha is viseltem a műsorban. A hiányzó darabok olyan tervezőktől származnak, akik jogosan akarták visszakapni vagy kölcsönkérni. Jellemzően ez az oka annak, hogy nincs minden meg az archívumomban” — mondta, Sarah Jessica Parker, és hozzátette, hogy „fejtől lábfejig” szinte minden megvan nála egy Carrie Bradshaw-divatkiállításhoz.
Van azonban egy kikötése a kiállítással kapcsolatban.
„Azt hiszem, ennek egy nagyobb beszélgetés részének kellene lennie, amely a filmművészet más elemeit is magában foglalja, például a jelmezeket, a történeteket, a filmekben szereplő nőket, valamint azt, hogy mi volt akkoriban megengedett és mi nem” – mondta Parker, majd megmagyarázta: „Mert szerintem ez is elég fontos része a történetnek, hogy miért öltözködik úgy, ahogy. Hogy hogyan öltöztetted volna őt 40 évvel ezelőtt? Mi lett volna megengedett neki?”
