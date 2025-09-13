Jennifer Aniston és új pasija már az örökbefogadást tervezik – Úgy tűnik, a színésznő tényleg megtalálta az igazit

A The Morning Show színésznője igazi állatbarát hírében áll, három négylábú kedvencével osztja meg otthonát. Jim Curtisnek is van kutyája: az öreg Odie gyorsan beilleszkedett Jennifer Aniston kutyacsaládjába. A szerelmesek pedig most azt tervezik, hogy közösen is örökbefogadnak egy kiskutyát.

Jennifer Aniston és Jim Curtis már az örökbefogadást tervezik

Forrás: Profimedia

Jennifer Aniston és Jim Curtis imádják a kutyákat

Egy közeli ismerős szerint a színésznő úgy kezeli az ebeket, mintha a gyerekei lennének. „Külön házat építtetett nekik, és természetes, hogy felmehetnek a kanapéra vagy akár az ágyra is. Ha Jimnek ez nem tetszene, a kapcsolat nem működne – de szerencsére imádja az állatokat, és nagyszerűen bánik velük” - mondta egy bennfentes.

Jennifer Aniston és Jim Curtis menhelyről akarják örökbe fogadni az új családtagot. „Izgatottan nézegetik a fotókat, és alig várják, hogy kiválasszák a megfelelő társukat. Úgy kezelik majd, mint egy újszülöttet – legalábbis az első hónapokban biztosan” – mondta a bennfentes.

Jennifer Aniston és Jim Curtis kapcsolata egyre komolyabb: „Olyan, mintha a mézeshetek időszakában lennének, de közben mindketten elkötelezettek amellett, hogy közösen változtassanak a világon – például azzal, hogy minél több gazdátlan kutyának segítenek.”

A 56 éves színésznő kétszer volt házas – Brad Pitt, majd Justin Theroux felesége volt – és számos sikertelen kapcsolatot tudhat maga mögött, ám most úgy érzi, végre megtalálta az igazit. „Jen úgy érzi, Jimmel megnyerte a főnyereményt. A férfi nemcsak jóképű, hanem kedves, figyelmes és szereti az állatokat. Ennél többet nem is kívánhatna” – fogalmazott a forrás.