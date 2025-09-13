Károly király és Kamilla házassága válságban: kiderült, hogy már nem is élnek együtt

Bennfentesek szerint Károly király felesége az ideje nagy részét a wiltshire-i Ray Mill House-ban tölti, amelyet még 1994-ben vásárolt meg, miután elvált első férjétől, Andrew Parker Bowlestól. A körülbelül 1,2 millió dollárt érő birtokhoz hatalmas kert és medence is tartozik, a ház pedig gyermekeinek és unokáinak is menedéket nyújt.

Kamilla királyné és Károly király házassága állítólag már nem a régi

Forrás: Getty Images

„Ez Kamilla igazi otthona, ahol szabadnak érezheti magát, messze a kötelezettségektől” – fogalmazott a család egyik ismerőse. Hozzátette: a királyné mindig ragaszkodott a házhoz, számára ez a függetlenség szimbóluma. A királyi család rajongói arra is felfigyeltek, hogy Kamilla születésnapi portréi is rendre ebben a házban készülnek.

Károly király és Kamilla házassága: csak a kötelesség tartja össze

Károly király, akit jelenleg rákos betegség miatt kezelnek inkább a Gloucestershire-ben található Highgrove-ban vagy londoni rezidenciáján, a Clarence House-ban tartózkodik. Bár Kamilla hivatalos eseményeken mindig mellette van, a valóságbancsak ritkán töltik együtt a mindennapokat.

„A nyilvánosság előtt egységet mutatnak, de ez inkább a monarchia és a közvélemény megnyugtatását szolgálja. A valóságban gyakorlatilag külön élnek” – mondta egy bennfentes.

A királyi család szakértői jól emlékeznek: Károly és Kamilla mindig is ragaszkodtak a saját otthonaikhoz. A házasságuk előtt Károly király Highgrove-ban élt, míg Kamilla ragaszkodott ahhoz, hogy megtartsa saját birtokát Wiltshire-ben.

„Kezdetben ez a kompromisszum tartotta egyensúlyban a kapcsolatukat. Mostanra azonban inkább azt jelzi, mennyire eltávolodtak egymástól” – fogalmazott egy forrás.

Bár Kamilla királyné a hivatalos feladatokban továbbra is férje mellett áll, a hozzá közel állók szerint egyre inkább a magánéletét helyezi előtérbe. „Ez nem az a fajta házasság, amire az emberek többsége vágyik” – mondta egy bennfentes. „Károly király a gyógyulással és kötelezettségeivel van elfoglalva. Ma már sokkal inkább a korona, semmint a kapcsolatuk tartja össze őket” - tette hozzá.