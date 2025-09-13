Megszólalt a tragikusan elhunyt színész özvegye: esküvői fotóval fedte fel kilétét

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.13.
Közel két hónappal férje tragikus halála után először szólalt meg nyilvánosan Malcolm-Jamal Warner özvegye. Tenisha Warner egy eddig nem látott esküvői képet osztott meg közösségi oldalán, és bejelentette két új alapítvány elindítását, amelyek célja, hogy őrizzék a színész szellemiségét és örökségét.

A Cosby Show egykori sztárja, Malcolm-Jamal Warner július 20-án, 54 évesen vesztette életét Costa Ricán: elsodorta egy erős áramlat, miközben 8 éves kislányával úszott. Bár a vízből kimentették, az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 07: Malcolm-Jamal Warner speaks onstage during Variety's TV FYC Fest on June 07, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Randy Shropshire/Variety via Getty Images)
 Malcolm-Jamal Warner 
Forrás: Getty Images

Malcolm-Jamal Warner özvegye titkolta kilétét

A színész felesége, Tenisha - aki pszichológus - most először szólalt meg férje halála óta - eddig azt sem lehetett tudni, hogy ki ő. „Még mindig hallom a nevetését” – írta bejegyzésében. Hozzátette: házassági évfordulójukon hozta létre lányukkal közösen a River & Ember programot, valamint a Warner Family Foundationt. Az új szervezetek célja, hogy segítséget nyújtsanak a gyerekeknek és családjaiknak a nehéz időkben, valamint ösztöndíjakkal támogassák a művészeti pályára készülő fiatalokat.

A poszthoz rengeteg támogató üzenet érkezett. Malcolm-Jamal Warner sorozatbeli partnere, Keshia Knight Pulliam is üzent: „Ez egyszerűen gyönyörű.” Egy másik hozzászóló így írt: „Öröksége tovább él.”

Malcolm-Jamal Warner halála előtt maga is elmondta egyszer, hogyan szeretné, ha emlékeznének rá: „Azt akarom, hogy az emberek tudják: jó ember voltam.”

