Újabb szakítás a sztárvilágban: felbontotta eljegyzését a világhírű színésznő – VIDEÓ

Life.hu
2025.09.17.
Úgy tűnik, Nina Dobrev a magánéletben sem sokkal szerencsésebb, mint a Vámpírnaplókban: egy év jegyesség után már fel is bontotta az eljegyzését.

Tavaly novemberben derült ki, hogy a 36 éves színésznő és profi snowboardos párja öt év együttélés után eljegyezték egymást. Most pedig bombaként robbant a hír, hogy a várva várt esküvő bizony elmarad, Nina Dobrev újra szingli. 

Nina Dobrev és Shaun White augusztusban még kézenfogva sétálgattak
Nina Dobrev és Shaun White augusztusban még kézenfogva sétálgattak
Forrás: Getty Images

Nina Dobrev és Shaun White szakítottak

A bennfentesek szerint a szakítás oka az volt, hogy míg az olimpikon már készen állt volna a családalapításra és mihamarabb gyereket szeretett volna, Nina Dobrev inkább a karrierjére koncentrált és a munkát részesítette előnyben. A pár csütörtökön bontotta fel az eljegyzését, de a közeli források szerint már hetek óta külön élnek.

Itt töltötte utolsó napjait Robert Redford: a színész a hegyek között volt otthon – FOTÓK

Robert Redford szeptember 16-án, 89 éves korában hunyt el utahi, Sundance-ben található házában. Az Oscar-díjas színész, rendező és környezetvédelmi aktivista nemcsak a filmiparban hagyott maradandó nyomot, hanem Utah államban is.

Negyedik gyermekét várja a világhírű énekesnő: sokáig titkolta a nagy hírt

Cardi B negyedszer is édesanya lesz. A híres rapper a CBS Mornings műsorában jelentette be, hogy februárra várják első közös gyermeküket az NLF-sztár Stefon Diggsszel.

Drasztikus lépésre szánta el magát az OpenAI – ezentúl erről nem beszél a ChatGPT

Az OpenAI bejelentette, hogy a jövőben korlátozza a ChatGPT azon válaszait, amelyek az önsértésre vagy öngyilkosságra vonatkoznak, amennyiben a beszélgetőpartner vélhetően 18 év alatti. A döntést a vállalat vezérigazgatója, Sam Altman közölte egy friss blogbejegyzésben – azt is részletezte, milyen megoldásokat tervez a cége a fiatalok védelmére.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
