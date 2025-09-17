Újabb szakítás a sztárvilágban: felbontotta eljegyzését a világhírű színésznő – VIDEÓ

Tavaly novemberben derült ki, hogy a 36 éves színésznő és profi snowboardos párja öt év együttélés után eljegyezték egymást. Most pedig bombaként robbant a hír, hogy a várva várt esküvő bizony elmarad, Nina Dobrev újra szingli.
A bennfentesek szerint a szakítás oka az volt, hogy míg az olimpikon már készen állt volna a családalapításra és mihamarabb gyereket szeretett volna, Nina Dobrev inkább a karrierjére koncentrált és a munkát részesítette előnyben. A pár csütörtökön bontotta fel az eljegyzését, de a közeli források szerint már hetek óta külön élnek.
