Negyedik gyermekét várja a világhírű énekesnő: sokáig titkolta a nagy hírt

A 32 éves sztár három gyermeket nevel előző kapcsolatából, most azonban új fejezetet nyílik az életében. „Nagyon boldog vagyok, úgy érzem, elég erős vagyok ahhoz, hogy mindent megoldjak – és közben gyermeket is várok” – mondta az interjúban Cardi B.

Cardi B negyedik gyermekét várja

Forrás: Getty Images

Cardi B terhes: tudatosan titkolta a baba érkezését

Cardi B elárulta, hogy párja hatalmas támasz számára: „Ő az, aki biztonságot és önbizalmat ad. Amikor pánikrohamom volt, csak annyit mondott: szedd össze magad, kislány. Ez erőt adott, hogy úgy érezzem, bármire képes vagyok.”

A pár 2024 őszén kezdett randizni, és csak idén tavasszal vállalták fel nyilvánosan kapcsolatukat. A rapper most először beszélt nyíltan arról is, hogy tudatosan titkolta terhességét, amíg nem volt biztos benne, hogy minden rendben van a babával.

Cardi B-nek már van három gyermeke, az előző, Offsettel kötött házasságából: Kulture, Wave és az örökbefogadott Blossom. Stefon Diggs egy kislány, Nova édesapja.

Cardi B felhívta rajongói figyelmét: új albuma megjelenésével különösen fontos számára a támogatás. „Most már négygyerekes anyuka leszek – vegyétek meg az albumomat, hogy pelenkára is jusson!” – viccelődött a kamerák előtt.