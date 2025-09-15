Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Történelmet írt a 15 éves Owen Cooper: gyerekszíneésszel ilyen még nem történt

Szabados Dániel
2025.09.15.
Szenzációs pillanatnak lehetett tanúja a világ: a mindössze 15 éves Owen Cooper az Kamaszok című sorozatban nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó Emmy-díjat a drámasorozatok kategóriájában. Ezzel ő lett minden idők legfiatalabb színésze, aki megkapta ezt a rangos elismerést.

A Kamaszok, a Netflix kritikusok által is méltatott drámája, érzékenyen dolgozza fel a tinikor nehézségeit, az identitáskeresést és a felnőtté válás útját a mai társadalomban. A sorozat egyik legnagyobb erősségének tartják Owen Cooper hiteles és mély alakítását, amely komoly szakmai elismerést hozott a gyerekszínész számára.

Owen Cooper minden idők legfiatalabb Emmy-díjas színésze
Owen Cooper minden idők legfiatalabb Emmy-díjas színésze
Forrás: Getty Images North America

Owen Coopert a legtehetségesebb fiatal színészek között tartják számon

A fiatal színész meghatottan vette át a díjat. „Amikor elkezdtem a színművészeti iskolát, sosem gondoltam volna, hogy egyszer az Egyesült Államokban lehetek, pláne itt, az Emmy-díjátadón – mondta a színpadon. Owen Cooper számára az is hihetetlen, hogy három évvel ezelőtt még teljesen ismeretlen volt, most pedig a televíziózás legnagyobb sztárjai között ünneplik.

Inspiráló üzenetet is küldött kortársainak: „Lépj ki a komfortzónádból! Kit érdekel, ha kényelmetlen? Csak így lehet igazán előrejutni.”

