Natalia Oreirón nem fog az idő: túlragyogott mindenkit a Sztárban Sztár All Stars színpadán - FOTÓ

A magyar nézők már évtizedekkel ezelőtt a szívükbe zárták Natalia Oreirót a Vad angyal című sorozatnak köszönhetően. A 48 éves színésznő szinte semmit sem változott az elmúlt 25 évben. A Sztárban Sztár All Stars vasárnapi műsorában egy hálószerű, áttetsző anyagból készült piros kreációt viselt, ehhez vörös rúzst és körömlakkot választott, így az összhatás egyszerre volt elegáns és vadító. Sokan úgy vélték, hogy még Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna kifinomult stílusát is felülmúlta.

Natalia Oreiro a Sztárban Sztár All Stars műsorában

Forrás: TV2

Natalia Oreiro a Sztárban Sztár All Starsban: túlragyogott mindenkit

Natalia Oreiro vendégzsűriként csatlakozott Stohl Andráshoz, Liptai Claudiához, Lékai-Kiss Ramónához és Hajós Andráshoz. A színész-énekesnő szakmai tapasztalatával és temperamentumával a versenyzők értékelésében is komoly szerepet játszott. Az est fénypontja az volt, amikor Horváth Tamás a Vad Angyal főcímdalát énekelte el Oreiro bőrébe bújva.

A hazai rajongóknak külön öröm, hogy Natalia Oreiro minden alkalommal nagy szeretettel beszél Magyarországról. Nem véletlen, hogy első albuma nálunk is platinalemez lett.

A múlt héten Hans Sigl, A hegyi doktor főszereplője foglalt helyet az ítészek között, őt szintén nagy lelkesedéssel fogadtak a nézők.