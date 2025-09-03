Ozzy Osbourne fia durván kikelt magából, miután meggyalázták az apja emlékét - Fotó!

Hatalmas balhé vette kezdetét a közösségi médiában. Az idén júliusban elhunyt Ozzy Osbourne fia Jack Osbourne ugyanis káromkodva szidta az apját kritizáló Roger Waterst. A beszólogatás előzménye az volt, hogy a Pink Floyd énekese néhány hete egy interjúban azt mondta, hogy sosem érdekelte őt, hogy Ozzy Osbourne mit bohóckodik a színpadon, és szerinte a Black Sabbath zenéje túlértékelt volt mindig is, csak azért lettek ismertek, mert a frontemberük leharapta egy csirke fejét. Később kijavította őt a riporter, hogy egy denevér volt a történet főszereplője.
A PageSix számolt be róla, hogy Jack Osbourne a 24 óráig elérhető Instagram-történetében nyomdafestéket nem tűrő mondatokkal támadta be a Pink Floyd énekesét.
Szevasz Rogers! Milyen szánalmassá és megkeseredetté váltál! Úgy látszik, hogy manapság csak akkor hívod fel magadra a figyelmet, ha hülyeségekkel okádod tele a sajtót. Az apám mindig is tudta, hogy te egy senki vagy, köszönöm, hogy bizonyítottad ezt mindenki számára.
- írta bejegyzésében a Sötétség hercegének fia. Úgy látszik, hogy Rogers és Ozzy kapcsolata a múltban sem volt jó, de most már az énekes szavai miatt a Pink Floyd és a Black Sabbath rajongók is egymásnak torkának ugorhatnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.