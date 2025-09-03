Ozzy Osbourne fia durván kikelt magából, miután meggyalázták az apja emlékét - Fotó!

Hatalmas balhé vette kezdetét a közösségi médiában. Az idén júliusban elhunyt Ozzy Osbourne fia Jack Osbourne ugyanis káromkodva szidta az apját kritizáló Roger Waterst. A beszólogatás előzménye az volt, hogy a Pink Floyd énekese néhány hete egy interjúban azt mondta, hogy sosem érdekelte őt, hogy Ozzy Osbourne mit bohóckodik a színpadon, és szerinte a Black Sabbath zenéje túlértékelt volt mindig is, csak azért lettek ismertek, mert a frontemberük leharapta egy csirke fejét. Később kijavította őt a riporter, hogy egy denevér volt a történet főszereplője.

Jack Osbourne az apukája Ozzy Osbourne búcsúztatásán

Forrás: Getty Images Europe

Ozzy Osbourne fia szerint az apjáék balhéja már régóta tart

A PageSix számolt be róla, hogy Jack Osbourne a 24 óráig elérhető Instagram-történetében nyomdafestéket nem tűrő mondatokkal támadta be a Pink Floyd énekesét.

Szevasz Rogers! Milyen szánalmassá és megkeseredetté váltál! Úgy látszik, hogy manapság csak akkor hívod fel magadra a figyelmet, ha hülyeségekkel okádod tele a sajtót. Az apám mindig is tudta, hogy te egy senki vagy, köszönöm, hogy bizonyítottad ezt mindenki számára.

- írta bejegyzésében a Sötétség hercegének fia. Úgy látszik, hogy Rogers és Ozzy kapcsolata a múltban sem volt jó, de most már az énekes szavai miatt a Pink Floyd és a Black Sabbath rajongók is egymásnak torkának ugorhatnak.