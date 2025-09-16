Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ilyen szívdöglesztő volt Robert Redford fiatalon: nemcsak karizmatikus színész, de szexszimbólum is volt − GALÉRIA

legenda Hollywood Robert Redford
Nagy Anna
2025.09.16.
A hollywoodi legenda 89 évesen halt meg. Robert Reford olyan filmekben játszott, mint a Mezítláb a parkban, amleyben Jane Fonda volt a partnere, és a Távol Afrikától, amiben Meryl Streeppel szerepelt.

Robert Redford nemcsak legendás színész volt, hanem karizmatikus ember és a korának szexszimbóluma is. A színész a Mezítláb a parkban című filmmel vált ismertté, melyben Jane Fonda oldalán játszott, de később is legendás alkotásokban szerepelt, majd rendezőként és producerként is nagyot alkotott.

American actor and filmmaker Robert Redford during the filming of Peter Yates' 'The Hot Rock', circa 1972. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
Robert Redford 89 évesen halt meg
Forrás: Moviepix

Robert Redford élete: ikonikus színész és karizmatikus ember volt

A 89 évesen meghalt Robert Redford 1936. augusztus 18-án született Kaliforniában egy háztartásbeli anya és egy könyvelő apa gyerekeként. A legendás színész előbb festészetet tanult Európában, de mivel nem ért el nagy sikereket, végül visszatért New Yorkba és az Amerikai Színművészeti Akadémia hallgatója lett. Előbb a Broadwayn mutatta meg tehetségét, ott játszotta el először a Mezítláb a parkban című mű főszerepét, amelyet később a filmvásznon is, csak ott már Jane Fonda oldalán. 

American actors Robert Redford and Jane Fonda on the set of Barefoot in the park, directed by Gene Sachs. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)
Robert Redford és Jane Fonda a Mezítláb a parkban című filmben
Forrás: Corbis Historical/Getty Images

A karrierje a 60-as években szárnyalni kezdett, amelynek újabb lökést adott a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, majd A nagy balhé is, amelyért Oscar-díjra jelölték. Később az Átlagemberek című családi drámában rendezőként és producerként debütált, amiért három Oscar-díjat is kapott. Később visszatért a filmezéshez, főleg romantikus filmekben láthattuk. Az újabb nagy sikerét a Távol Afrikától című film hozta el, amelyben Meryl Streeppel játszott. A színésznő nemrég nyilatkozott arról, mennyire imádott Robert Redforrddal dolgozni.

American actors Robert Redford and Meryl Streep on the set of Out of Africa based on the book by Karen Blixen and Judith Thurman, and directed by Sydney Pollack. | Location: Shaba National Game Reserve, Kenya. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)
Robert Redford és Meryl Streep a Távol Afrikától című filmben
Forrás: Corbis Historical/Getty Images

Habár hatalmas hollywoodi ikonnak számított, a magánéletét igyekezett titokban tartani. 1958-ban házasodott meg először, Lola Van Wagennent vette feleségül, akitől 4 gyereke született: Scott − aki 2 és fél hónapos korában meghalt −, Shauna, David James  − aki 2020-ban rákos megbetegedés következtében hunyt el − és Amy. A pár 1985-ben vált el. Ezután több romantikus kapcsolata is volt a színésznek, Sonia Braga színésznővel, majd Kathy O'Rearrel és Sibylle Szaggarsszal.

A 2018-ban visszavonult színész halálhírét a családja jelentette be, Robert Redford álmában halt meg.

A 89 évesen meghalt Robert Redford élete előtt egy galériával tisztelgünk, kattints a képre!

Robert Redford karizmatikus színész volt
Getty Images

