Ilyen szívdöglesztő volt Robert Redford fiatalon: nemcsak karizmatikus színész, de szexszimbólum is volt − GALÉRIA

Robert Redford nemcsak legendás színész volt, hanem karizmatikus ember és a korának szexszimbóluma is. A színész a Mezítláb a parkban című filmmel vált ismertté, melyben Jane Fonda oldalán játszott, de később is legendás alkotásokban szerepelt, majd rendezőként és producerként is nagyot alkotott.

Robert Redford 89 évesen halt meg

Forrás: Moviepix

Robert Redford élete: ikonikus színész és karizmatikus ember volt

A 89 évesen meghalt Robert Redford 1936. augusztus 18-án született Kaliforniában egy háztartásbeli anya és egy könyvelő apa gyerekeként. A legendás színész előbb festészetet tanult Európában, de mivel nem ért el nagy sikereket, végül visszatért New Yorkba és az Amerikai Színművészeti Akadémia hallgatója lett. Előbb a Broadwayn mutatta meg tehetségét, ott játszotta el először a Mezítláb a parkban című mű főszerepét, amelyet később a filmvásznon is, csak ott már Jane Fonda oldalán.

Robert Redford és Jane Fonda a Mezítláb a parkban című filmben

Forrás: Corbis Historical/Getty Images

A karrierje a 60-as években szárnyalni kezdett, amelynek újabb lökést adott a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, majd A nagy balhé is, amelyért Oscar-díjra jelölték. Később az Átlagemberek című családi drámában rendezőként és producerként debütált, amiért három Oscar-díjat is kapott. Később visszatért a filmezéshez, főleg romantikus filmekben láthattuk. Az újabb nagy sikerét a Távol Afrikától című film hozta el, amelyben Meryl Streeppel játszott. A színésznő nemrég nyilatkozott arról, mennyire imádott Robert Redforrddal dolgozni.

Robert Redford és Meryl Streep a Távol Afrikától című filmben

Forrás: Corbis Historical/Getty Images

Habár hatalmas hollywoodi ikonnak számított, a magánéletét igyekezett titokban tartani. 1958-ban házasodott meg először, Lola Van Wagennent vette feleségül, akitől 4 gyereke született: Scott − aki 2 és fél hónapos korában meghalt −, Shauna, David James − aki 2020-ban rákos megbetegedés következtében hunyt el − és Amy. A pár 1985-ben vált el. Ezután több romantikus kapcsolata is volt a színésznek, Sonia Braga színésznővel, majd Kathy O'Rearrel és Sibylle Szaggarsszal.

A 2018-ban visszavonult színész halálhírét a családja jelentette be, Robert Redford álmában halt meg.

