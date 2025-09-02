Totális káoszba fulladt Selena Gomezék esküvőszervezése: a vőlegény SEMMIBEN nem hajlandó részt venni

Túl sok minden látott napvilágot a pár esküvői terveiről. A bennfentesek szerint Selena Gomez és párja megduplázzák a biztonsági intézkedéseket, ugyanis a meghívottak között olyan sztárok is szerepelnek, mint Taylor Swift, Steve Martin és Martin Short. A hírek szerint még ebben a hónapban kimondják az igent Montecitóban, a jólértesültek pedig azt beszélik, Benny Blanco nem igazán veszi ki a részét az előkészületekből.

Selena Gomez és Benny Blanco még szeptemberben összeházasodnak

Forrás: Getty Images North America

Selena Gomeznek kell minden döntést meghoznia

A 33 éves énekesnő és a 37 éves zenei producer tavaly decemberben jelentették be eljegyzésüket, majd pár napja Selena Gomez Mexikóban tartotta lánybúcsúját. A menyasszonyhoz közel álló forrás szerint az esküvőszervezés nem volt egyszerű. „Benny azt mondta neki, azt akarja, hogy a legtöbb döntést ő hozza meg” – idézte a Mirror a bennfentest. A forrás hozzátette, hogy a szervezés nem csak a vőlegény miatt nem volt zökkenőmentes, mivel a pár mindkét tagja hajlamos arra, hogy mindent az utolsó percig halogasson. A beszámolók szerint barátaik azzal vádolták Blancót, hogy kissé lusta, annak ellenére, hogy boldog a közelgő házasság miatt, és örökké hálás lesz, hogy Selena hozzámegy. „A kapcsolatuk nem feszültségmentes, Selena úgy érzi, hogy vőlegénye maga is hozhatna döntéseket” – mondta a forrás.

Tóparti idill az Instagramon

A szervezési káosz ellenére Selena Gomez több fotót is megosztott Bennyről és magáról egy tóparti házban. A képeken a pár ölelkezik, csókolózik és nagyon boldognak tűnnek. A posztban az énekesnő mindössze ennyit írt: „Tóparti élet.”