Ritka felvételek: így fest smink nélkül Selena Gomez - Fotók

Bár sminket nem viselt, de eljegyzési gyűrűjét nem felejtette otthon Selena Gomez. A pár a képek tanúsága szerint nagyon jó hangulatban volt, még a fotósok sem zavarták meg az idillt.

Selena Gomezt általában sminkelt arccal láthatjuk

Selena Gomez smink nélkül is ragyogott

A híresség - aki nem tudni, miért nem vett részt Brooklyn Beckham és Nicola Peltz eskümegújításán - nagyon boldog vőlegénye Benny Blanco oldalán, akivel már nem csak hogy tervezik az esküvőt, de az időpontot is kitűzték. A pár idén nyár végén vagy ősz elején tartja az esküvőjét Kaliforniában, Montecitóban. Selena Gomez és Benny Blanco másfél évnyi kapcsolat után tavaly év végén jegyezték el egymást, és most már a kétnapos ünnepség előkészületei zajlanak.

Selena és Benny nemsokára összeházasodnak

Selena Gomez fokozott biztonsági intézkedéseket vezet be

Úgy tudni, mivel túl sok információ szivárgott ki a nagy napról, beleértve a vendéglistát, a dátumot és a helyszínt, pár fokozott biztonsági intézkedéseket vezet be. „Selena esküvőjének biztonsága rendkívül fontos lesz, mert nemcsak ő közszereplő, hanem a vendégek közül is sokan azok lesznek” – nyilatkozta egy bennfentes a lapnak. A 33 éves énekesnő még nem tudja, hogy engedélyezze-e az embereknek, hogy használják a telefonukat, de szeretné, ha minden meghívott, köztük barátnője, Taylor Swift is jelen lenne.