Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 15., hétfő Enikő, Melitta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kórház

Sofía Vergara nem jelent meg az Emmy-gálán: a sürgősségin kötött ki a színésznő

Getty Images/2025 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Arrivals - Lionel Hahn
kórház allergia Emmy-gála Sofia Vergara
Nagy Anna
2025.09.15.
Az Emmy 2025-ös díjátadóján a színésznőnek fontos szerepe lett volna, de nem tudta teljesíteni. Sofía Vergara a gála helyett a sürgősségin töltötte az estélyét.

Az Emmy 2025-ös díjátadóján emlékezetes pillanatokból nem volt hiány. Sofía Vergara azonban kihagyta a gálát, pedig fontos szerepe lett volna: ő adta volna át a minisorozat legjobb férfi főszereplőjének járó díjat, ám a csillogó semény helyett a sürgősségin töltötte az idejét a színésznő.

Sofía Vergara nem vett részt az Emyy 2025-ös gáláján
Sofía Vergara kihagyta az Emmy 2025-ös gáláját
Forrás: Getty Images North America

Emmy 2025: Sofía Vergara a gála helyett a sürgősségin kötött ki

Az Emmy 2025-ös gáláján a Netflix minisorozata, a Kamaszok tarolt. A sorozat sztárja, Owen Cooper történelmet is írt, ugyanis 15 évesen ő nyerte el a minisorozatok legjobb férfi mellékszereplőjének járó díjat, amit történetesen Sofía Vergara adott volna át neki, ha el tud menni a rendezvényre. A színésznőnek azonban ki kellett hagynia az eseményt, méghozzá egy komoly egészségügyi probléma miatt.

Sofía Vergara Instagram-oldalán tájékoztatta a rajongókat, hogy egy csúnya allergia miatt a sürgősségin töltötte az idejét az Emmy-gála helyett. A fotók tanúsága szerint a színésznő szeme begyulladt. „Nem jutottam el az Emmy-díjátadóra, de a sürgősségire igen. Sajnálom, hogy le kellett mondanom! A legőrültebb szemallergia jött elő pont azelőtt, hogy beültem volna a kocsiba" - írta Sofía, aki helyett így Malin Akerman és Brittany Snow adták át  Owen Cooper díját

Nem esett messze az alma a fájától — Így néznek ki a legszebb sztárok gyönyörű gyerekei — FOTÓK

Van az úgy, hogy hiába vannak szép vonásai mindkét szülőnek, a gyerek azok valamilyen furcsa keverékét öröklik meg. Ám most nem róluk lesz szó! A legszebb sztárok gyönyörű gyerekeinek nincs okuk panaszkodni a genetikájukra.

Sofia Vergara elárulta: ez a reggeli rutinjának kihagyhatatlan része

A színésznő számára nagyon fontos a reggeli rutin, van egy dolog, ami nélkül nem indulhat el a nap: ez pedig nem más, mint a kávé, amiből hármat is elfogyaszt a nap folyamán Sofia Vergara.

Az Emmy-díjátadó eddigi legvillantósabb ruhái: hódítottak a meztelenruhák és a köldökig érő dekoltázsok

Csillogás, elegancia a sztárvilág egyik legnívósabb eseményén. Összegyűjtöttük az Emmy-díjátadók valaha volt legizgalmasabb megjelenéseit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu