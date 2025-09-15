Sofía Vergara nem jelent meg az Emmy-gálán: a sürgősségin kötött ki a színésznő

Az Emmy 2025-ös díjátadóján emlékezetes pillanatokból nem volt hiány. Sofía Vergara azonban kihagyta a gálát, pedig fontos szerepe lett volna: ő adta volna át a minisorozat legjobb férfi főszereplőjének járó díjat, ám a csillogó semény helyett a sürgősségin töltötte az idejét a színésznő.

Sofía Vergara kihagyta az Emmy 2025-ös gáláját

Forrás: Getty Images North America

Emmy 2025: Sofía Vergara a gála helyett a sürgősségin kötött ki

Az Emmy 2025-ös gáláján a Netflix minisorozata, a Kamaszok tarolt. A sorozat sztárja, Owen Cooper történelmet is írt, ugyanis 15 évesen ő nyerte el a minisorozatok legjobb férfi mellékszereplőjének járó díjat, amit történetesen Sofía Vergara adott volna át neki, ha el tud menni a rendezvényre. A színésznőnek azonban ki kellett hagynia az eseményt, méghozzá egy komoly egészségügyi probléma miatt.

Sofía Vergara Instagram-oldalán tájékoztatta a rajongókat, hogy egy csúnya allergia miatt a sürgősségin töltötte az idejét az Emmy-gála helyett. A fotók tanúsága szerint a színésznő szeme begyulladt. „Nem jutottam el az Emmy-díjátadóra, de a sürgősségire igen. Sajnálom, hogy le kellett mondanom! A legőrültebb szemallergia jött elő pont azelőtt, hogy beültem volna a kocsiba" - írta Sofía, aki helyett így Malin Akerman és Brittany Snow adták át Owen Cooper díját.