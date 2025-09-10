Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Sophia Loren fia felfedte édesanyja szexuális játékait – „Mindig élvezte a figyelmet”

díva Sophia Loren Carlo Ponti
Life.hu
2025.09.10.
Sophia Loren a 20. század egyik legnagyobb filmikonja volt, szépsége és tehetsége tette világszerte ismertté. Most a színésznő kisebbik fia, Edoardo Ponti mesélt arról, hogyan viszonyult édesanyja a férfiakhoz: játékosan fogta fel a rajongásukat, sosem engedte, hogy ez irányítsa az életét.

„Soha nem csinált ügyet abból, hogy körülrajongták. Játéknak tekintette a férfiak udvarlását, de volt benne elég fegyelem és bölcsesség, hogy ne engedje, hogy ez határozza meg őt” – mondta a most 52 éves Carlo Ponti. Hozzátette: „Gyönyörű nő volt, aki élvezte a figyelmet, de sosem vette túl komolyan. Talán ezért maradt örökké fiatal a vásznon.”

Sophia Loren sosem vette túl komolyan a férfiak rajongását
Forrás:  Getty Images

A világhírű színésznőt valóban sokan csodálták: Cary Grant megkérte a kezét, Omar Sharif arról beszélt, hogy róla álmodik, Peter Sellers pedig feláldozta a saját kapcsolatát, mert annyira elszántan kereste Sophia Loren szerelmét.

Sophia Loren élete: a szegénységből világhírnévig

A színésznő Sofia Scicolone néven született 1934-ben Rómában, gyerekkorát Nápolyban, nagy szegénységben töltötte. Tizenhat évesen fedezte fel Carlo Ponti producer, aki később a férje lett. Mentorként ő segítette Sophia Loren pályáját: megszabadította erős akcentusától, munkát szerzett neki, gondoskodott arról, hogy már fiatalon főszerepeket kapjon.

A házasságuk kezdetben botrányt kavart: az olasz katolikus egyház nem ismerte el a frigyet, sőt bigámiával is megvádolták őket. A pár ezért hosszú ideig külföldön élt. Kapcsolatuk öt évtizeden át tartott, Loren a férjében találta meg a biztonságot és a védelmet, amire szüksége volt.

Sophia Loren lett az első színésznő, aki nem angol nyelvű szerepért Oscar-díjat kapott

Sophia Loren 1961-ben történelmet írt: a Két nő című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjat kapott. Későbbi munkái, köztük a Házasság olasz módra és a Tegnap, ma, holnap Marcello Mastroianni oldalán igazi hollywoodi sztárrá vált.

