A 92 éves Michael Caine újra munkába áll: ebben a filmben láthatjuk viszont

Szabados Dániel
2025.09.09.
Michael Caine 2023-ban, kilencvenévesen bejelentette, hogy búcsút int a színészetnek. Akkor úgy fogalmazott: ideje átadnia a helyet a fiatalabb generációnak. Talán mégis meggondolta magát.

Úgy tűnik, Michael Cain döntése nem volt végleges. A Variety értesülései szerint a brit filmsztár tárgyalásokat folytat arról, hogy szerepet vállaljon a The Last Witch Hunter (Az utolsó boszorkányvadász) második részében.

Michael Cain visszavonulása nem végleges

Az első film 2015-ben került a mozikba: Caine egy Dolan nevű papot alakított, aki Vin Diesel karakterét, Kauldert segítette a boszorkánykirálynő elleni küzdelemben. Bár a bemutató idején a produkció nem aratott nagy sikert, az évek során kultikus rajongótábort gyűjtött, főként a DVD-megjelenésnek és a streamingplatformokon elért népszerűségének köszönhetően. Ez adott zöld utat a folytatásnak is.

Michael Caine esetleges visszatérése még nem hivatalos, de a hírek szerint közel állnak a megállapodáshoz. Ha sikerül tető alá hozni az egyezséget, akkor nem a 2023-as The Great Escaper a színész utolsó munkája. A második világháborús veterán történetét bemutató drámát Michael Caine akkoriban méltó lezárásnak nevezte, hiszen főszereplőként fantasztikus kritikákat kapott. Most viszont úgy tűnik, ismét akad egy kihívás, ami miatt megéri visszatérni a vászonra. 

