30 éves mindenki kedvenc tinifilmje, a Spinédzserek: így néznek ki a szereplők ma − GALÉRIA

A ’90-es évek egyik legikonikusabb kultfilmje a Spinédzserek című film. Mivel idén lett 30 éves a film, ezért készítettünk egy galériát, hogy megnézhessük, mennyit változtak azóta a szereplők.
Amy Heckerling romantikus vígjátéka 1995-ben került a moziba, éppen 30 éve, de a film mondanivalója és humoros csattanói még ma is megállják a helyüket...a stílusos ruhákról nem is beszélve!
Sokan nem tudják, de ez a gimiben játszódó ifjúsági film, Jane Austen egyik regényén alapszik, az 1815-ben kiadott Emma című művön.
A népszerű romantikus regényt Beverly Hills modern világába helyezték át az alkotók. A történetben egy csinos és gazdag tinédzser, Cher Horowitz (Alicia Silverstone) felnövéstörténetét követhetjük végig, hogy milyen az élete a családjával, hogyan boldogul az iskolával és az autóvezetéssel, hogy milyen zűrös helyzetekbe keveredik a barátaival és hogyan talál rá az igaz szerelem. Ugyan nem bonyolult a sztori, mégis olyan megunhatatlan varázsa és atmoszférája van a filmnek, hogy nem véletlen, hogy a popkultúra szerves része lett.
30 év alatt, egyáltalán nem veszített a népszerűségéből, a filmmel kapcsolatos divatos outittekkel és vicces memekkel azóta is tele vannak a közösségi oldalak.
Lássuk, hogyan néznek ki ma a Spinédzserek című tinivígjáték szereplői!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.