30 éves mindenki kedvenc tinifilmje, a Spinédzserek: így néznek ki a szereplők ma − GALÉRIA

A ’90-es évek egyik legikonikusabb kultfilmje a Spinédzserek című film. Mivel idén lett 30 éves a film, ezért készítettünk egy galériát, hogy megnézhessük, mennyit változtak azóta a szereplők.

Akkor és most: így néznek ki 30 évvel később a Spinédzserek című film szereplői.

Így néznek ki most a Spinédzserek című film szereplői

Amy Heckerling romantikus vígjátéka 1995-ben került a moziba, éppen 30 éve, de a film mondanivalója és humoros csattanói még ma is megállják a helyüket...a stílusos ruhákról nem is beszélve!

Sokan nem tudják, de ez a gimiben játszódó ifjúsági film, Jane Austen egyik regényén alapszik, az 1815-ben kiadott Emma című művön.

A népszerű romantikus regényt Beverly Hills modern világába helyezték át az alkotók. A történetben egy csinos és gazdag tinédzser, Cher Horowitz (Alicia Silverstone) felnövéstörténetét követhetjük végig, hogy milyen az élete a családjával, hogyan boldogul az iskolával és az autóvezetéssel, hogy milyen zűrös helyzetekbe keveredik a barátaival és hogyan talál rá az igaz szerelem. Ugyan nem bonyolult a sztori, mégis olyan megunhatatlan varázsa és atmoszférája van a filmnek, hogy nem véletlen, hogy a popkultúra szerves része lett.

30 év alatt, egyáltalán nem veszített a népszerűségéből, a filmmel kapcsolatos divatos outittekkel és vicces memekkel azóta is tele vannak a közösségi oldalak.

Lássuk, hogyan néznek ki ma a Spinédzserek című tinivígjáték szereplői!

