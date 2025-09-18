Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 18., csütörtök Diána

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
film

30 éves mindenki kedvenc tinifilmje, a Spinédzserek: így néznek ki a szereplők ma − GALÉRIA

CBS - CBS Photo Archive
film színész Paul Rudd Alicia Silverstone Jane Austen Emma akkor és most Spinédzserek
Kővári F. Luca
2025.09.18.
1995-ben jelent meg az egyik legnépszerűbb gimis vígjáték, ezért megmutatjuk, hogyan néznek ki most a szereplői. Így néznek ki a Spinédzserek című film sztárjai 30 évvel később.

A ’90-es évek egyik legikonikusabb kultfilmje a Spinédzserek című film. Mivel idén lett 30 éves a film, ezért készítettünk egy galériát, hogy megnézhessük, mennyit változtak azóta a szereplők.

Akkor és most: így néznek ki 30 évvel később a Spinédzserek című film szereplői.
Akkor és most: így néznek ki 30 évvel később a Spinédzserek című film szereplői.
Forrás: CBS

Így néznek ki most a Spinédzserek című film szereplői

Amy Heckerling romantikus vígjátéka 1995-ben került a moziba, éppen 30 éve, de a film mondanivalója és humoros csattanói még ma is megállják a helyüket...a stílusos ruhákról nem is beszélve! 

Sokan nem tudják, de ez a gimiben játszódó ifjúsági film, Jane Austen egyik regényén alapszik, az 1815-ben kiadott Emma című művön.

A népszerű romantikus regényt Beverly Hills modern világába helyezték át az alkotók. A történetben egy csinos és gazdag tinédzser, Cher Horowitz (Alicia Silverstone) felnövéstörténetét követhetjük végig, hogy milyen az élete a családjával, hogyan boldogul az iskolával és az autóvezetéssel, hogy milyen zűrös helyzetekbe keveredik a barátaival és hogyan talál rá az igaz szerelem. Ugyan nem bonyolult a sztori, mégis olyan megunhatatlan varázsa és atmoszférája van a filmnek, hogy nem véletlen, hogy a popkultúra szerves része lett. 

30 év alatt, egyáltalán nem veszített a népszerűségéből, a filmmel kapcsolatos divatos outittekkel és vicces memekkel azóta is tele vannak a közösségi oldalak.

Lássuk, hogyan néznek ki ma a Spinédzserek című tinivígjáték szereplői

Kattints a képre a galériánkért!

A mindössze 19 éves Alicia Silverstone remekül alakította a kamaszosan nemtörődöm, bájosan hisztis Cher Horowitz-ot. A 48 éves Alicia azóta is szeretettel gondol Cher karakterére, ami híressé tette őt. Bár először kifejezetten nem volt szimpatikus a számára, mert egy beképzelt, idegesítő, elkényeztetett fruskát látott benne, később rájött, hogy van egy nagyon szerethető oldala is, akivel szívesen azonosult.
1 / 6
Az 56 éves Paul Rudd alakította Josh Lucast, Cher idegesítő mostohatestvérét, akivel a történet végén összejönnek. Több vígjátékban is nagyszerűen alakított, például: 40 éves szűz (2005), Felkoppintva (2007), 40 és annyi (2012), de az igazi hírnevet a Marvet-univerzumban betöltött, Hangya nevű szuperhős karakter hozta meg számára.
1 / 6
1 / 6
Donald Faison Az 51 éves színész mintha semmit nem öregedett volna az elmúlt évek alatt. A filmben Murray szerepét kapta, aki Stacey párja volt. Legismertebb alakítása a Dokik című sorozatban volt, ahol Dr. Chris Turk-ot játszotta.
1 / 6
Brittany Murphy Brittany a Tai Fraiser nevű új lány karaktert játszotta, akit Cher a szárnyai alá vesz, hogy a ány divatosabb lehessen és párt találhasson. Szerepet kapott A nagydumás kiscsajok és a Sin City nevű filmekben is. A forgatások mellett együttesekben zenélt és modellkedett is a sokoldalú sztár. 2009-ben hunyt el tragikus módon tüdőgyulladás és anémia miatt.
1 / 6
Breckin Meyer Az 51 éves színész 30 évvel ezelőtt Travis Birkenstock szerepét kapta, aki a Tai nevű „új lánnyal” szerettek volna összehozni. Később a Garfield című filmekben tűnt fel.
1 / 6
A mindössze 19 éves Alicia Silverstone remekül alakította a kamaszosan nemtörődöm, bájosan hisztis Cher Horowitz-ot. A 48 éves Alicia azóta is szeretettel gondol Cher karakterére, ami híressé tette őt. Bár először kifejezetten nem volt szimpatikus a számára, mert egy beképzelt, idegesítő, elkényeztetett fruskát látott benne, később rájött, hogy van egy nagyon szerethető oldala is, akivel szívesen azonosult.
Northfoto / Getty Images

 

Akkor és most: így néznek ki ma a Pretty Little Liars sorozat színészei

Mutatjuk, hogyan néznek ki ma a Pretty Little Liars sorozat színészei

Emlékszel még a Tuti gimire? Így néznek ki a szereplők 22 évvel a sorozat után − Akkor és most

Mutatjuk, mennyit változtak a színészek!

Így néznek ki a Beethoven című film szereplői 33 évvel később – Akkor és most galéria

Hihetetlen, de már 33 éves mindenki kedvenc bernáthegyije. 1992-ben került a mozikba a Beethoven című film, ami örökre megváltoztatta a családi filmek műfaját.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu