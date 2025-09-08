Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Károly király szándékosan kerülte el Harry herceget az elmúlt években - állítja a szakértő

Egyre biztosabb, hogy a jövő héten találkozni fog egymással apa és fia. Egy szakértő szerint eddig azért nem jött össze a személyes találkozó, mert Károly király fél az esetleges következményektől.

A tervek szerint ma érkezik meg Angliába Harry herceg, aki hosszú kihagyás után utazik haza a szülőföldjére. A tékozló herceg a WellChild-díjátadóra érkezik haza, amelynek évek óta ő a tiszteletbeli elnöke. A jótékonysági rendezvényt követően pedig, végre megtörténhet a régóta várt személyes találkozó Harry és az apja III. Károly király között. Az apa-fia páros már évek óta nem találkozott személyesen egymással, és fagyos volt a viszony köztük, mióta Harry herceg a feleségével Meghan Markle-vel Amerikába költözött. Az idős uralkodónak azóta arra sem volt lehetősége, hogy találkozzon a két kisunokájával, akik szintén Amerikában élnek.

A fél világ azért szorít, hogy összejöjjön a Harry herceg és Károly király találkozója

Forrás: Getty Images Europe
A fél világ azért szorít, hogy összejöjjön a Harry herceg és Károly király találkozója
Forrás: Getty Images Europe

Közel két éve nem találkozott egymással Károly király és a fia

A Mirror számolt be róla, hogy a két családtag utoljára 2024 februárjában találkozott egymással, azóta egyszer sem sikerült személyesen összefutniuk egymással, még akkor sem, amikor mindössze néhány kilométerre tartózkodtak egymástól idén májusban Londonban. Miközben a fél világ arra vár, hogy kibéküljön egymással Károly és a kisebbik fia, addig Katie Nicholl a királyi család szakértője kifejezte aggályait a találkozóval kapcsolatban:

Szerintem Károly királynak nagy félelmei vannak ezzel a találkozóval kapcsolatban. Szerintem azért nem beszél szívesen Harryvel, mert bármit mondana neki, azt hamarosan visszahallaná a médiában. Ne feledkezzünk meg róla, hogy Harry, az apja és a testvére Vilmos herceg bensőséges beszélgetéseit is megosztotta a nyilvánossággal az interjúi során. Ráadásul az edinburgh-i herceg temetésének részleteit a tékozló herceg megírta a Spare (Maradék) című könyvében is. Károly nem bízik már Harryben, most a fiú oldalán pattog a labda, hogy visszatudja-e szerezni az apja bizalmát.

 - zárta sorait a szakértő.

Kiszivárgott a palota titkos terve. így találkozhat Harry herceg és Károly király

Harry herceg hamarosan Londonba utazik, és egyre több jel utal arra, hogy végre találkozhat az édesapjával, III. Károly királlyal. A brit trónörökös, Vilmos herceg azonban állítólag határozottan ellenzi a kibékülést.

Harry herceg visszatér Angliába: nem csak Károllyal, két magasrangú családtaggal is találkozik

Harry herceg szeptemberben ismét hazalátogat az Egyesült Királyságba, hogy részt vegyen a WellChild Awards díjátadón. A látogatás során azonban nem csupán édesapjával, III. Károly királlyal ülhet le beszélgetni: kát másik családtag is szeretettel várja.

Vilmos és Harry titkos története – fotósok árulták el, hogyan romlott meg lépésről lépésre a testvérek kapcsolata

Bár a világ már csak arra kapta fel a fejét, hogy a fiatalabb testvér feleségével elhagyja a királyi családot, a válság jelei előbb megmutatkoztak. Vilmos és Harry nagyon sokáig szoros viszonyban voltak, akkor még csak fel sem merült senkiben, hogy egyszer majd szóba sem állnak egymással.

 

