Szelfi - és autogramvadászok üldözik Tom Hollandet és Zendayát: egy vagyont fizetnek, hogy éjjel-nappal legyen őr a házuknál

Tom Holland és menyasszonya, Zendaya kénytelenek napi 1000 fontot (körülbelül 450 ezer forintot) fordítani biztonsági szolgálatra, miután rajongók ostromolják a 3 millió fontos nyugat-londoni házukat. A Pókember sztárja a forgatáson elszenvedett sérülése miatt jelenleg több időt tölt otthon, ami csak fokozta a látogatók kíváncsiságát.

Tom Holland és Zendaya biztonsági óröket fogadott

Forrás: GC Images

Tom Holland és Zendaya besokallt

A jegyespár, ha teheti, kerüli a feltűnést, és ahogy fogalmaznak, szeretnének „normális életet” élni, azonban ez most lehetetlen. A házuk előtt szelfi- és autogramvadászok lesnek rájuk, így kénytelenek voltak biztonsági szolgálatot alkalmazni. „A rajongók, akikkel egyébként szívesen beszélgetnek, most folyamatosan ott vannak, és ez kezdett egy kicsit sok lenni nekik. Most biztonságiak őrzik őket” − idéz egy bennfentest a Daily Mail. Az őr megjelenéséről a szomszédok is beszámoltak: „Amikor Tom és Zendaya elkezdték a forgatást, az Pókember-rajongók megjelentek. Most azonban már ott van egy nagydarab biztonsági őr. Barátságos, de ránézésre nem az az ember, akit bárki fel akarna bosszantani.”

A színész miatt leállt a forgatás

Tom Holland a múlt pénteken szenvedett balesetet a Pókember: Vadiúj nap című film forgatásán. Azonnal kórházba vitték, ahol megállapították, hogy nem súlyos a sérülése. A forgatás mindenesetre még áll, úgy tudni, a stábtagok dühösek a színészre, szerintük nincs akkora baj, hogy ne tudna dolgozni. a produkció azt nyilatkozta, a leállás nem befolyásolja a premier dátumát.