Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 27., szombat Adalbert

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
rajongás

Szelfi - és autogramvadászok üldözik Tom Hollandet és Zendayát: egy vagyont fizetnek, hogy éjjel-nappal legyen őr a házuknál

rajongás Zendaya Tom Holland
Amióta baleset érte a Pókembert sztárját, otthon sincs nyugta a párnak. Tom Holland és Zendaya biztonsági őröket fogadott.

Tom Holland és menyasszonya, Zendaya kénytelenek napi 1000 fontot (körülbelül 450 ezer forintot) fordítani biztonsági szolgálatra, miután rajongók ostromolják a 3 millió fontos nyugat-londoni házukat. A Pókember sztárja a forgatáson elszenvedett sérülése miatt jelenleg több időt tölt otthon, ami csak fokozta a látogatók kíváncsiságát.

Tom Holland és Zendaya NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 24: Tom Holland and Zendaya are seen leaving the Corner Bar on October 24, 2024 in New York City. (Photo by James Devaney/GC Images)
Tom Holland és Zendaya biztonsági óröket fogadott
Forrás: GC Images

Tom Holland és Zendaya besokallt

A jegyespár, ha teheti, kerüli a feltűnést, és ahogy fogalmaznak, szeretnének „normális életet” élni, azonban ez most lehetetlen. A házuk előtt szelfi- és autogramvadászok lesnek rájuk, így kénytelenek voltak biztonsági szolgálatot alkalmazni.  „A rajongók, akikkel egyébként szívesen beszélgetnek, most folyamatosan ott vannak, és ez kezdett egy kicsit sok lenni nekik. Most biztonságiak őrzik őket” − idéz egy bennfentest a Daily Mail. Az őr megjelenéséről a szomszédok is beszámoltak: „Amikor Tom és Zendaya elkezdték a forgatást, az Pókember-rajongók megjelentek. Most azonban már ott van egy nagydarab biztonsági őr. Barátságos, de ránézésre nem az az ember, akit bárki fel akarna bosszantani.”

A színész miatt leállt a forgatás 

Tom Holland a múlt pénteken szenvedett balesetet a Pókember: Vadiúj nap című film forgatásán. Azonnal kórházba vitték, ahol megállapították, hogy nem súlyos a sérülése. A forgatás mindenesetre még áll, úgy tudni, a stábtagok dühösek a színészre, szerintük nincs akkora baj, hogy ne tudna dolgozni. a produkció azt nyilatkozta, a leállás nem befolyásolja a premier dátumát. 

Tom Holland kihúzta a gyufát: a Pókember stábja őrjöng a leállás miatt

Közepesen súlyos sérülést szenvedett a színész a Pókember forgatásán. Tom Holland ragaszkodik a kéthetes pihenőhöz, a stábtagok dühösek a leállás miatt.

Az AI-t kérdeztük: kik alkotnák a tökéletes hollywoodi álompárt, ha az algoritmus dönthetne?

A mesterséges intelligencia elárulta, hogy szerinte kiknek kellene összejönnie ahhoz, hogy Hollywoodnak új királya és királynője legyen. Az AI elmagyarázta azt is, hogy miért működne ez a kapcsolat.

70 milliós gyűrűt villantott Zendaya − FOTÓ

Zendaya csak a kutyáját vitte le a parkba, de az ujján csillogó gyűrű az egész internetet felrobbantotta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu