Tom Holland kihúzta a gyufát: a Pókember stábja őrjöng a leállás miatt

Ahogy megírtuk, balesetet szenvedett Tom Holland a Pókember forgatásán. A 29 éves brit színész egy félresikerült kaszkadőrmutatványnál agyrázkódást kapott. Azonnal kórházba vitték, ahol megállapították, hogy nem sérült meg súlyosan. Holland ennek ellenére ragaszkodik ahhoz, hogy két hetet pihenjen: így azonban áll a forgatás, amit a stábtagok nehezményeznek.

Tom Holland sérülése miatt két hétre leállt a Pókember forgatása

Forrás: GC Images

„Az stáb dühös Tomra. Úgy vélik, tudna forgatni, ha akarna. Persze, azt mindenki megérti, hogy az egészség a legfontosabb, de sokan úgy vélik, a színész csak kihasználja a lehetőséget, hogy pihenjen” – nyilatkozta egy, a produkcióhoz közel álló forrás a RadarOnline-nak. „Elpattant egy zsinór és beütötte a fejét – semmi több nem történt. A stúdió szerette volna, ha pár nap múlva újrakezdődne a forgatás, de Tom világossá tette, hogy addig nem tér vissza, amíg száz százalékig nem érzi jól magát. Ez a döntés nem tetszett a csapatnak” – tette hozzá egy másik bennfentes.

Holland édesapja, Dominic egy londoni jótékonysági vacsorán erősítette meg a történteket: „Igen, balesetet szenvedett, és egy ideig nem tud forgatni.” A színészt időközben már látták a nyilvánosság előtt, menyasszonyával, Zendayával részt vett a harmadik éves Brothers Trust Posh Pub Quiz rendezvényen, de úgy tudni, Tom az eseményen rosszul lett, ekkor döntött a hosszabb pihenés mellett.

A Pókember: Vadiúj nap premierje nem csúszik

A Sony vezetői hangsúlyozták, hogy a kéthetes leállás nem veszélyezteti a július 31-re tervezett bemutatót: a forgatásról még augusztusban képek is megjelentek. „Minden remekül ment eddig, szóval ez csak egy kisebb visszaesés” – mondta egy, a stúdióhoz közel álló forrás, aki szintén megerősítette, hogy sokan háborognak a csúszás miatt.