Végigsöpört az unalom a torontói filmfesztiválon: ezek voltak a legborzasztóbb outfitek

Getty Images North America - Emma McIntyre
2025.09.12.
Az idei torontói filmfesztiválról vagy utolsó pillanatban értesültek a stylistok, vagy nemes egyszerűséggel elfogyott a lendület, ugyanis olyan unalmas, vagy épp borzalmas szettekben jelentek meg a hírességek, hogy ahhoz képest egy tizedikes matekóra szinte euforikus élmény.

A torontói filmfesztivál totális érdektelenségbe fulladt – már ami a ruhákat illeti. 

Shailene Woodley a torontói filmfesztiválon
Shailene Woodley ismét megmutatta pompás lábait a torontói filmfesztiválon.
Forrás: Getty Images North America

A torontói filmfesztivál legkevésbé értelmezhető szettjei 

A filmfesztiválok, bemutatók és nyilvános események időszakát éljük, de úgy tűnik, a hírességek stylistjai már kezdenek kifogyni a kreativitásból, ami Torontóban volt igazán tetten érthető: vagy rettenetesen unalmas szetteket láttunk, vagy olyanokat, amiket még jelmezként sem tudnánk elképzelni. 

Persze voltak, akik hozták a kötelezőt: Shailene Woodley ismét prezentálta égig érő lábait és Sydney Sweeney is sikeresen emlékeztetett mindenkit, hogy még mindig óriási mellei vannak, de ezen felül aligha gyönyörködhettünk bármi másban.

 Mutatjuk hát azokat a sztárokat, akik a leginkább mellényúltak. 

1. Kirsten Dunst

TORONTO, ONTARIO - SEPTEMBER 06: Kirsten Dunst attends the premiere of "Roofman" during the 2025 Toronto International Film Festival at Roy Thomson Hall on September 06, 2025 in Toronto, Ontario. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images)
Kirsten Dunst és a félig lecsúszott ruhája. 
Forrás: Getty Images North America

Valószínűleg a teremtő a fent említett Sydney Sweeney-nek adta azt, amit Kirsten Dunstól elvett és ezzel nincs is semmi baj, a kérdés inkább az, hogy ki érezte úgy, hogy erről mindenkinek tudnia kell? Ez az outfit az egyik legelőnytelenebb, amit valaha láttunk a 43 éves színésznőn – pedig sajnos van miből válogatni bőven! 

2. Anya Taylor-Joy

TORONTO, ONTARIO - SEPTEMBER 06: Anya Taylor-Joy attends the premiere of "Sacrifice" during the 2025 Toronto International Film Festival at Princess of Wales Theatre on September 06, 2025 in Toronto, Ontario. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)
Abszolút értelmezhetetlen ez a szett. 
Forrás: Getty Images North America

Az elképesztően tehetséges, Golden-Globe díjas színésznő egy kevésbé tehetséges stylisttal áll szerződésben, legalábbis erre a ruhára egészen biztosan nincs más magyarázat. De legalább nagyjából 25 centinek tűnnek a lábai ebben a valószínűtlen szaténcsodában.

3. Emily Blunt

TORONTO, ONTARIO - SEPTEMBER 08: Emily Blunt attends the premiere of "The Smashing Machine" during the 2025 Toronto International Film Festival at Princess of Wales on September 08, 2025 in Toronto, Ontario. (Photo by Isaiah Trickey/FilmMagic)
Őszintén sajnáljuk Emily Bluntot emiatt a felső miatt. 
Forrás: FilmMagic

Ha valaki nem érdemelte meg ezt a felsőt, az Emily Blunt: szinte már annyira előnytelen, mint Kirsten Dunst ruhája és olyan hatást kelt, mintha Emily egy titkárnő lenne, aki épp a fizetésemelésre hajt. 

4. Ryan Reynolds

TORONTO, ONTARIO - SEPTEMBER 04: Ryan Reynolds attends the premiere of "John Candy: I Like Me" during the 2025 Toronto International Film Festival at Roy Thomson Hall on September 04, 2025 in Toronto, Ontario. (Photo by Jeremy Chan/Getty Images)
Reynolds próbált vicces lenni – de minek. 
Forrás: Getty Images North America

Nem csak a csajok tévesztettek házszámot: Ryan Reynolds már amúgy is vékony jégen táncol a közvélemény szemében és ez az együttes sem segít sokat. 

5. Tessa Thompson

TORONTO, ONTARIO - SEPTEMBER 07: Tessa Thompson attends the TIFF Tribute Awards during the 2025 Toronto International Film Festival at The Fairmont Royal York Hotel on September 07, 2025 in Toronto, Ontario. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images)
Legalább 20 éve nem találkoztunk ezzel a ruhával és egyáltalán nem hiányzott. 
Forrás: Getty Images North America

Ez a szett annyira kétezres évek, hogy már szinte vintage-nek számít, de még így is rettenetes. Már csak egy platformos, elől nyitott cipőt és egy chokert hiányolunk. 

A 67 éves Madonna igazi divattörténelmet írt: nézd meg a popkirálynő 15 ikonikus megjelenését

Kúpos melltartó, rózsafüzérek, rengeteg neccharisnya és zenetörténelem.

Dakota Johnson metálfényben tündökölt filmjének premierjén: a fémes divat a szezon legnagyobb dobása

Ez a trend egyszerre sugall futurisztikus hatást és finom eleganciát, így nem csoda, hogy egyre többen választják.

 

Estélyi tangapapuccsal és sztárköpködés: a velencei filmfesztivál legnagyobb botrányai

A filmtörténelem első filmfesztiválja, a velencei filmfesztivál sosem hagy bennünket beszédtéma nélkül: lássuk, min csámcsoghattunk az elmúlt évtizedekben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
