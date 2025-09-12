Végigsöpört az unalom a torontói filmfesztiválon: ezek voltak a legborzasztóbb outfitek

A torontói filmfesztivál totális érdektelenségbe fulladt – már ami a ruhákat illeti.

Shailene Woodley ismét megmutatta pompás lábait a torontói filmfesztiválon.

Forrás: Getty Images North America

A torontói filmfesztivál legkevésbé értelmezhető szettjei

A filmfesztiválok, bemutatók és nyilvános események időszakát éljük, de úgy tűnik, a hírességek stylistjai már kezdenek kifogyni a kreativitásból, ami Torontóban volt igazán tetten érthető: vagy rettenetesen unalmas szetteket láttunk, vagy olyanokat, amiket még jelmezként sem tudnánk elképzelni.

Persze voltak, akik hozták a kötelezőt: Shailene Woodley ismét prezentálta égig érő lábait és Sydney Sweeney is sikeresen emlékeztetett mindenkit, hogy még mindig óriási mellei vannak, de ezen felül aligha gyönyörködhettünk bármi másban.

Mutatjuk hát azokat a sztárokat, akik a leginkább mellényúltak.

1. Kirsten Dunst

Kirsten Dunst és a félig lecsúszott ruhája.

Forrás: Getty Images North America

Valószínűleg a teremtő a fent említett Sydney Sweeney-nek adta azt, amit Kirsten Dunstól elvett és ezzel nincs is semmi baj, a kérdés inkább az, hogy ki érezte úgy, hogy erről mindenkinek tudnia kell? Ez az outfit az egyik legelőnytelenebb, amit valaha láttunk a 43 éves színésznőn – pedig sajnos van miből válogatni bőven!

2. Anya Taylor-Joy

Abszolút értelmezhetetlen ez a szett.

Forrás: Getty Images North America

Az elképesztően tehetséges, Golden-Globe díjas színésznő egy kevésbé tehetséges stylisttal áll szerződésben, legalábbis erre a ruhára egészen biztosan nincs más magyarázat. De legalább nagyjából 25 centinek tűnnek a lábai ebben a valószínűtlen szaténcsodában.

3. Emily Blunt

Őszintén sajnáljuk Emily Bluntot emiatt a felső miatt.

Forrás: FilmMagic

Ha valaki nem érdemelte meg ezt a felsőt, az Emily Blunt: szinte már annyira előnytelen, mint Kirsten Dunst ruhája és olyan hatást kelt, mintha Emily egy titkárnő lenne, aki épp a fizetésemelésre hajt.

4. Ryan Reynolds

Reynolds próbált vicces lenni – de minek.

Forrás: Getty Images North America

Nem csak a csajok tévesztettek házszámot: Ryan Reynolds már amúgy is vékony jégen táncol a közvélemény szemében és ez az együttes sem segít sokat.

5. Tessa Thompson

Legalább 20 éve nem találkoztunk ezzel a ruhával és egyáltalán nem hiányzott.

Forrás: Getty Images North America

Ez a szett annyira kétezres évek, hogy már szinte vintage-nek számít, de még így is rettenetes. Már csak egy platformos, elől nyitott cipőt és egy chokert hiányolunk.