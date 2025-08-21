Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Dakota Johnson metálfényben tündökölt filmjének premierjén: a fémes divat a szezon legnagyobb dobása

The Hollywood Reporter - Matt Winkelmeyer/GA
trend Dakota Johnson filmpremier metál
Gyüre Bernadett
2025.08.21.
A metálfény idén reneszánszát éli és rengeteg kiegészítőnél, körömnél és ruhánál visszaköszön, miután egyre több sztár választja. Ez a trend egyszerre sugall futurisztikus hatást és finom eleganciát, így nem csoda, hogy nő a népszerűsége. Dakota Johnson választása is ezt bizonyítja, mivel legújabb filmjének premierjén ruhája ezt a stílust idézte meg.

Dakota Johnson már több alkalommal is bebizonyította, hogy van érzéke a divathoz, de ezúttal még nagyobb figyelmet kapott a szettje, amiben legújabb filmje, a Páratlan párosok premierjén jelent meg. A kifutókon, a hírességek választásaiban és a hétköznapokban is reneszánszát élik a fémes hatású darabok, amelyek csodásan keverik a modernséget a futurisztikus vonallal.

Dakota Johnson édesanyjával, Melanie Griffith színésznővel vett részt a premieren.
Forrás: WireImage

A fémes fény új korszakát éljük

Az elmúlt hónapokban egyre egyértelműbb lett, hogy a szezon legújabb kedvence a fémes, metál hatású ruhák lesznek: arany, ezüst, rózsaarany, platina és krómozott árnyalatok egyaránt. Nemcsak a kifutókon, de az utcákon is egyre inkább uralni kezdte az emberek öltözködését. Nem csoda, hogy Hollywood üdvöskéi közül egyre többen választják az ilyen ruhákat, mert a hihetetlenül elegáns és a fényes, tükröződő anyagok egyediséget sugároznak.

A hétköznapokban is menő

A vörös szőnyegek divatját általában az elnagyolt formák és a merészebb darabok szokták jellemezni, de ezek a metálos hatású anyagok amennyire extrémek, annyira viselhetőek a hétköznapokban is. A metál kiegészítők, mint a cipő vagy táska feldobják a szettet, míg egy fémes hatású szoknya vagy dzseki trendivé és frissé varázsolja az összeállítást. A mindennapokban fontos, hogy ezt ne vigyük túlzásba és ízlésesen, egy-egy ruhadarabbal csempésszük bele az öltözetünkbe.

Dakota Johnson is a metál mellett tette le a voksát

A színésznő idén jelent meg először fémes ruhában tavasszal, a Cannes-i Filmfesztiválon és úgy tűnik, hogy annyira bejött neki ez a stílus, hogy nemrégiben újra viselt egy hasonló darabot legújabb filmjének premierjén. Johnson a tökéletes példája annak, hogyan lehet a metál hatást kifinomultan viselni, amikor az nemcsak a csillogásról: a feltűnőséget ötvözte a visszafogottsággal. A fémes árnyalat kiemelte az alakját, a nőies vonalait, s közben vagány összképet adott neki.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - AUGUST 19: Dakota Johnson attends the Los Angeles Premiere of "Splitsville" at AMC The Grove 14 on August 19, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Rodin Eckenroth/FilmMagic)
Dakota Johnson a Páratlan páros premierjén.
Forrás: FilmMagic

Rihanna is szereti a metált

A népszerű énekesnő és üzletasszony a közelmúltban szintén megjelent egy fémes hatású ruhában saját márkája, a Fenty Beauty párizsi eseményén, ahol egy 2025-ös Rick Owens darabot viselt. A metálosan csillogó, váll nélküli ruha csodásan mutatott a reflektorfényben, ami kifinomult varrásával, hangsúlyos drapériáival egyből magára vonta a közönség figyelmét.

Rihanna aranyszínű fémes ruhában.
Forrás: instagram @badgalriri

Dua Lipa is szereti a csillogást

Dua Lipa tökéletesen hozta a vakítóan metálos nyaralós hatást a pink, tükörfényű miniruhájával, amiben Albánia partjainál pózolt. A ruhából egy elegáns sáv lógott le, mint díszítőelem, s ez adta meg azt az igazi várva várt futurisztikus hatást. A ruha fémes árnyalata és a Barbiecore hangulat együttese tökéletesen bizonyítja, hogy ez a stílus még a tengerparton is megállja a helyét.

Dua Lipa rózsazsín metál hatású ruhában.
Forrás: Dua-Lipa/Instagram

Hailey Bieber extrán metálos ruhája

Ezt a legújabb trendhullámot Hailey Bieber is megerősíti miniruhájával, ami kicsit eltér az előzőleg bemutatottaktól, mivel több száz óraszíjból és újrahasznosított anyagokból áll össze. Egyszerre tűnik avantgárd műalkotásnak és futurisztikusnak, amelyhez hasonlóan fémes stiletto szandált húzott.

Hailey Bieber óraszíjakból álló ruhát viselt.
Forrás:  Instagram

Doja Cat az álltaminták rajongója

A hírhedt énekesnő egy tükörfényű, leopárdmintás ruhában jelent meg, amelyet apró gyöngyök díszítettek: a ruha elkészülete majdnem 6000 órát vett igénybe, amelyben 46 művész segédkezett.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 02: Doja Cat attends the 97th Annual Oscars at Dolby Theatre on March 02, 2025 in Hollywood, California. (Photo by Frazer Harrison/WireImage)
Doja Cat leopárd mintával dobta fel a szettjét.
Forrás:  Getty Images

Miért imádjuk?

A tökéletes kettősséget hozza el életünkbe: a modern biztonságát és a jövő bizonytalanságát, s ez testesíti meg leginkább a klasszikus hollywoodi csillogást. A tervezők és a sztárok egyaránt imádják és nem félnek megmutatni nekünk, hogy pontosan mikor és hogyan kell vele a legnagyobb hatást kelteni.

