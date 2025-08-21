Dakota Johnson metálfényben tündökölt filmjének premierjén: a fémes divat a szezon legnagyobb dobása

Dakota Johnson már több alkalommal is bebizonyította, hogy van érzéke a divathoz, de ezúttal még nagyobb figyelmet kapott a szettje, amiben legújabb filmje, a Páratlan párosok premierjén jelent meg. A kifutókon, a hírességek választásaiban és a hétköznapokban is reneszánszát élik a fémes hatású darabok, amelyek csodásan keverik a modernséget a futurisztikus vonallal.

Dakota Johnson édesanyjával, Melanie Griffith színésznővel vett részt a premieren.

Forrás: WireImage

A fémes fény új korszakát éljük

Az elmúlt hónapokban egyre egyértelműbb lett, hogy a szezon legújabb kedvence a fémes, metál hatású ruhák lesznek: arany, ezüst, rózsaarany, platina és krómozott árnyalatok egyaránt. Nemcsak a kifutókon, de az utcákon is egyre inkább uralni kezdte az emberek öltözködését. Nem csoda, hogy Hollywood üdvöskéi közül egyre többen választják az ilyen ruhákat, mert a hihetetlenül elegáns és a fényes, tükröződő anyagok egyediséget sugároznak.

A hétköznapokban is menő

A vörös szőnyegek divatját általában az elnagyolt formák és a merészebb darabok szokták jellemezni, de ezek a metálos hatású anyagok amennyire extrémek, annyira viselhetőek a hétköznapokban is. A metál kiegészítők, mint a cipő vagy táska feldobják a szettet, míg egy fémes hatású szoknya vagy dzseki trendivé és frissé varázsolja az összeállítást. A mindennapokban fontos, hogy ezt ne vigyük túlzásba és ízlésesen, egy-egy ruhadarabbal csempésszük bele az öltözetünkbe.

Dakota Johnson is a metál mellett tette le a voksát

A színésznő idén jelent meg először fémes ruhában tavasszal, a Cannes-i Filmfesztiválon és úgy tűnik, hogy annyira bejött neki ez a stílus, hogy nemrégiben újra viselt egy hasonló darabot legújabb filmjének premierjén. Johnson a tökéletes példája annak, hogyan lehet a metál hatást kifinomultan viselni, amikor az nemcsak a csillogásról: a feltűnőséget ötvözte a visszafogottsággal. A fémes árnyalat kiemelte az alakját, a nőies vonalait, s közben vagány összképet adott neki.

Dakota Johnson a Páratlan páros premierjén.

Forrás: FilmMagic

Rihanna is szereti a metált

A népszerű énekesnő és üzletasszony a közelmúltban szintén megjelent egy fémes hatású ruhában saját márkája, a Fenty Beauty párizsi eseményén, ahol egy 2025-ös Rick Owens darabot viselt. A metálosan csillogó, váll nélküli ruha csodásan mutatott a reflektorfényben, ami kifinomult varrásával, hangsúlyos drapériáival egyből magára vonta a közönség figyelmét.