„Évekig dolgoztam Vilmos hercegnek, elmondom, hogy miért ő a tökéletes trónörökös"

Vilmos herceg 2011-től még „csak" Cambridge hercege volt, azonban 2022. szeptember 8-án megkapta Ő királyi fensége Cornwall hercege címet, egy nappal később pedig az édesapja után megörökölte a walesi hercegi címet is. Ezzel ő vált hivatalosan is a brit királyi család trónörökösévé. Érdekesség még, de a trónralépését követően V. Vilmos brit király lesz majd a megnevezése. Vilmos a walesi hercegi címet az édesapja III. Károly király trónra lépését követően örökölte meg, és a megkoronázásra után a fiára György hercegre fog szállni.
Michael Gove Anglia környezetvédelmi-, élelmezési, és vidékügyi minisztériumának korábbi államtitkára számtalan ügyben dolgozott együtt Vilmos herceggel az elmúlt években. A politikus nemrég a Mirrornak arról beszélt, hogy hatalmas változást vett észre Vilmos viselkedésében, amikor a nagymamája II. Erzsébet királynő halálát követően walesi herceg lett belőle.
Többször is dolgoztam együtt Vilmos herceggel, és mindig is árasztott egyfajta magabiztosságot és tekintélyt, de az igazi változás 2022-ben állt be nála. Egy hajléktalanság elleni projekten dolgoztunk együtt, és nagyon részletes ismeretekkel rendelkezett és mindennek utánanézett a munkával kapcsolatban. Míg korábban az volt a feladata, hogy segítse a munkánkat, és mindig kérdezte, hogy mit tud tenni, addig a legutóbbi alkalommal már úgy jött oda hozzám, hogy „Figyelj, ezek a terveim, ezt szeretném megvalósítani!" Egyértelművé tette, hogy ő az igazgatótanács elnöke és tisztában van vele, hogy mit várnak el tőle. Amióta walesi herceggé vált, megnőtt a felelőssége és a hatalma is, de én úgy gondolom, hogy felnőtt a feladathoz. Nem véletlen, hogy azóta számtalan esetben helyettesíti az édesapját is a királyi kötelességeiben, vagy az állami eseményeken.
- nyilatkozta Michael a lapnak. A politikus arról is beszámolt, hogy Vilmos herceg rendkívül komolyan veszi a munkáját, és bármilyen kérdéssel fordulnak felé, ő precízen válaszol és igazi vezetőként utat mutat a beosztottjainak. Michael szerint keresve sem találhatnának jobb trónörököst Angliának.
